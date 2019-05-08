Лондон, 8 мая, 2019, 04:34 — ИА Регнум. Дикий слон напал на военнослужащего британской армии Мэтью Тэлбота и затоптал его насмерть, сообщает пресс-служба минобороны Великобритании.

Bernard DUPONT Слон

Сообщается, что инцидент произошел 5 мая во время одной из антибраконьерских операций в Малави. По словам пресс-службы британского военного ведомства, этот инцидент является «напоминанием об опасности», с которой могут столкнуться военнослужащие при защите редких видов животных.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в китайской провинции Юньнань погибли три человека в результате нападения диких слонов. Эксперты отмечают, что слоны стали агрессивными из-за засухи в регионе и отсутствия пищи.