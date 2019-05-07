Пекин, 7 мая, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Китай распространяет свою концепцию зелёного развития на металлургическую отрасль и планирует реконструкцию основных предприятий, сообщает 7 мая Синьхуа со ссылкой на документ, обнародованный Министерством экологии и окружающей среды КНР и ещё четырьмя заинтересованными ведомствами.

Сообщается, что намечены два рубежа китайской экологизации металлургической отрасли. К 2020 году «зелёный» переход совершат около 60% предприятий, а к 2025 году — уже 80%. Подчеркивается, что это позволит существенно изменить к лучшему экологическую обстановку в стране, ибо металлургия является одним из наиболее грязных и ёмких по выбросам производств, являясь одним из главных загрязнителей окружающей среды, особенно в крупных городах.

Для осуществления мероприятий по минимизации выбросов объявлено о мерах государственной поддержки, которые будут заключаться прежде всего в налоговых льготах для тех, кто активно занимается экологическим перевооружением металлургического производства.

Расчеты предполагают, что «зелёный» переход китайской металлургии позволит к 2025 году снизить выбросы двуокиси серы, оксида азота и твёрдых частиц соответственно на 61%, 59% и 81%.