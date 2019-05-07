Казань, 7 мая, 2019, 21:03 — ИА Регнум. На проведение весенне-полевых работ Татария потратит около 25 млрд рублей. Об этом заявил глава минсельхоза республики Марат Ахметов.

Константин Гуральчук. Пашня. Два тракториста. 1952

«Посевные работы составляют около 25 млрд рублей, из них значительная часть — привлекаемые кредитные ресурсы — около 11 млрд рублей», — цитирует министра «Татар-информ». Он добавил, что до начала посевной аграриям уже переданы около 5,5 млрд рублей.

Сумма господдержки сельхозпредприятий в этом году составит 12,8 млрд рублей, из них 4,1 млрд рублей выделяется из федерального бюджета, 8,7 млрд рублей — из бюджета республики. В прошлом году сумма господдержки аграриев составляла 14 млрд рублей.

По словам Ахметова, Минсельхоз России уделяет повышенное внимание страхованию посевов в текущем году — на застрахованные площади приходятся дополнительные субсидии в размере до 400 рублей на гектар. Он добавил, что около 90% страхового взноса принимает на себя бюджет.

Министр отметил, что сев яровых культур завершен на 52% планируемых площадей или на 900 тыс. га, к 10 мая эти работы должны быть полностью завершены.

По состоянию на 7 мая текущего года, яровые зерновые культуры посеяны на площади 604 тыс. га. Сахарная свекла посеяна на площади 52 тыс. га, масличные — на площади 100 тыс. га, овощи — на площади 420 га, картофель — 187 га. Обеспеченность семенами составляет 110%, что достаточно и с учетом пересева погибших озимых.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам прошлого сезона в Татарии зафиксировано снижение урожая зерновых на 23% по сравнению с 2017 годом. Так, урожайность снизилась с 34,6 центнера с одного гектара до 26,2 центнера. В минсельхозпроде республики подобный спад объяснили тем, что «в последние годы приходится работать при более экстремальных погодных условиях».

Всему виной — засушливое лето. Буинский, Дрожжановский, Тетюшский, Апастовский, Кайбицкий районы получили лишь половину среднемноголетних осадков, а в 17 районах и вовсе был введён режим ЧС из-за нехватки влаги.

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