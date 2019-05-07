Златоуст, Челябинская область, 7 мая, 2019, 20:52 — ИА Регнум. В южноуральском Златоусте осуждены бывший начальник городской полиции и его бывший заместитель. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Следствие и суд установили, что в 2016 и 2017 годах эти граждане издавали приказы о выдаче своим подчинённым премий в размере от 15 тыс. до 60 тыс. рублей. После этого они требовали от них вернуть премии. С 14 декабря 2016 года по 31 января 2017-го одному из них вернули 2 175 000 рублей. На эти средства были куплены предметы, необходимые для оперативно-служебных задач полиции. А в период с 1 декабря 2017-го по 31 января 2018-го подчинённые вернули 657 тыс. рублей. Эти средства полицейские потратили по своему усмотрению.

Вину свою они полностью признали и возместили ущерб. Каждый из них получил по три года условно.

Добавим, что противоправные деяния руководителей выявила служба собственной безопасности полиции. Полицейские собрали материалы и передали в СКР. А проштрафившиеся сотрудники были уволены по отрицательным основаниям.