Луганск, 7 мая, 2019, 20:11 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике открыты 17 дополнительных пунктов приёма заявлений на получение гражданства Российской Федерации по упрощенной процедуре. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает Центр общественных связей Министерства внутренних дел ЛНР.

ЛНР

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая в ЛНР отделение республиканской миграционной службы начало приём заявление от жителей Донбасса на получение российского гражданства по упрощённой схеме. В первый же день желающих подать заявление было очень много.

С сегодняшнего дня в ЛНР открыты 17 подразделений миграционной службы территориальных органов внутренних дел МВД республики, в которых также ведётся приём заявлений на предоставление российского гражданство по упрощённой схеме.

Приём граждан проводится согласно графику работы подразделений миграционной службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Донбасса, а также ряду других категорий граждан Украины российского гражданства по упрощённой схеме. Комментируя свой указ, Путин подчеркнул, что у него нет никакого желания создавать проблему Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе уже давно перешла всякие границы и требует немедленных мер.