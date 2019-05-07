Москва, 7 мая, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере 434,6 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном 7 мая годовом отчёте регулятора.

Центральный банк России

При этом, согласно обнародованным данным, процентные доходы Центробанка в минувшем году выросли на 28,2% и составили 361,7 млрд рублей. Объём активов регулятора за год увеличился на 8,6 млрд рублей и достиг 39,4 млрд рублей.

Напомним, в 2017 году Центробанк также получил убыток, который составил 435,3 млрд рублей.