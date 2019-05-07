Санкт-Петербург, 7 мая, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Свердловский блогер Руслан Соколовский смог добиться смягчения приговора. Его дело рассмотрел Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в объединённой пресс-службе судов города.

Иван Абатуров Блогер Руслан Соколовский

Ходатайство подал адвокат осуждённого Алексей Бушмаков. Оно было вызвано тем, что часть деяний, за которые Руслан Соколовский получил судимость, в настоящее время декриминализирована.

Таким образом, по девяти эпизодам, предусмотренным частью 1 статьи 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды»), блогер освобождён от наказания. Судимость за ним сохранена по семи эпизодам части 1 статьи 148 УК России («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и по статье 138.1 («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). За эти деяния ему назначен окончательный срок — шесть месяцев ограничения свободы.

«С учётом нахождения под стражей и домашним арестом, Соколовский считается отбывшим наказание», — пояснили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер был задержан 3 сентября 2016 года. В своём блоге он разместил видео о том, как ловит покемонов в храме на крови в Екатеринбурге. В ходе проверки следователи установили, что несколько видеозаписей разжигают вражду.

Весной 2017 года блогер получил 3 года и 6 месяцев условно. Правда, летом того же года Свердловский облсуд смягчил ему приговор.