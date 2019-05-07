Магас, 7 мая, 2019, 19:37 — ИА Регнум. В Ингушетии назначен исполняющий обязанности министра здравоохранения республики. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначил на эту должность главврача Детской республиканской клинической больницы Магомед-Башира Балаева. О своем решении он сообщил на совещании в Магасе с главврачами учреждений здравоохранения республики.

Напомним, в конце апреля 2019 года пост министра здравоохранения Ингушетии оставила Марем Арапханова. Причина ее ухода не комментировалась. В должности министра Арапханова проработала с декабря 2013 года.

Магомед-Башир Балаев работал главврачом детской больницы с 2017 года.

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