Бланьяк, Франция, 7 мая, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина захватил заложников днём 7 мая на юге Франции, передаёт телерадиокомпания Franceinfo.

Clame Reporter Полиция. Франция

Как сообщается, инцидент произошёл в населённом пункте Бланьяк в пригороде Тулузы. Мужчина удерживает пять человек в табачном магазине, угрожая открыть огонь.

На место ЧП прибыла специальная группа полиции по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. В настоящее время с преступником ведутся переговоры.

В микроблоге национальной полиции в Twitter сообщается о проходящей спецоперации в Бланьяке. Гражданам рекомендовано не приближаться к району происшествия.

Все подробности инцидента уточняются.