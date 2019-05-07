Москва, 7 мая, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Официальный преставитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение суда в Киеве о продлении ареста главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Ombudsmanrf.org Омбудсмен Татьяна Москалькова и Кирилл Вышинский

«Это вам не батл на стадионе, это настоящая демократия в действии», — написала представитель МИД на своей странице в Facebook.

Ранее сегодня Подольский районный суд Киева продлил арест обвиняемого в государственной измене Кирилла Вышинского ещё на два месяца — до 22 июля 2019 года.