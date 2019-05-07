Великий Новгород, 7 мая, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Следственное управление УМВД России по Новгородской области продолжает расследование уголовного дела, объединившее в себе 38 преступлений, совершенных в отношении пожилых жителей в 2016—2018 годах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в совершении преступлений обвиняются четыре человека, которые обманом похитили сбережения у пенсионеров Великого Новгорода и ещё десяти районов Новгородской области.

(сс) Jeremy Wong Обманутые

Средний возраст большинства потерпевших — 80 лет.

«Действуя по предварительному сговору между собой, злоумышленники проникали в квартиры и дома пенсионеров под предлогом продажи товаров, улучшения их социально-бытовых условий или другими надуманными предлогами. Затем один из участников преступной группы отвлекал внимание потерпевших на себя, а другой искал в их жилищах деньги и похищал их», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

От действий похитителей пострадали старики Боровичского, Демянского, Крестецкого, Маловишерского, Мошенского, Новгородского, Окуловского, Солецкого, Старорусского и Чудовского районов Новгородской области. Мошенников удалось поймать после того, как на подозрительных незнакомцев обратила внимание одна из жительниц села Мошенское в сентябре 2018 года.

В УМВД России по Новгородской области добавили, что в майские праздники мошенники на территории региона активизируются. В связи с этим новгородская полиция проводит акцию «Защитим ветеранов», чтобы предупредить подобные преступления в отношении пожилых людей.