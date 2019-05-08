Иван Шилов ИА REGNUM Мая

Москва, 8 мая, 2019, 15:00 — ИА Регнум. В январе 1944 года, когда украинский город Ровно был освобождён от фашистов, к командиру вошедшей в город стрелковой дивизии подошла местная жительница. Она передала небольшую пачку документов, принадлежащих двум танкистам, свидетелем последнего боя которых она стала. Речь шла о двух членах экипажа танка Т-26 43-й танковой дивизии: Павле Ивановиче Абрамове и Александре Александровиче Голикове. Первому было 26, второму — 24 года.

Александр родился в деревушке под Ленинградом, окончил ФЗУ в Ленинграде, стал токарем. В Красную Армию будущие танкисты были призваны в 1940 году. Там встретились и сдружились.

Весь день 28 июня 1941 года Абрамов и Голиков в одиночку вели бой с вошедшими в город фашистами. После их гибели потрясённые героизмом танкистов немцы приказали местным жителям организовать похороны. Тогда-то одна из горожанок и припрятала у себя их документы: среди них — письмо жене Александра Голикова.