Москва, 7 мая, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Министерство труда России подготовило проект постановления правительства, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2020 году. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Календарь

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)», — говорится в сообщении.

Таким образом, пояснили в министерстве, в 2020 году планируются следующие дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, 4 ноября.