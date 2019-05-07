Самара, 7 мая, 2019, 18:05 — ИА Регнум. В Самаре сегодня, 7 мая, в рамках празднования Дня радио руководители телекомпаний города подарили городу скамейку в форме радиоприемника, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Надпись на лавочке гласит: «Любимому городу от связистов».

Сергей Бобров Открытие лавочки связиста

Торжественное открытие арт-объекта состоялось в сквере у Центрального телеграфа. Руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин, открывая арт-объект, напомнил, что идёт подготовка «к большому празднику, который наступит в 2020 году». Наряду с 75-летием Победы в 75-й раз будет отмечаться и профессиональный праздник связистов — День радио.

«И в этом году вместе с директорами крупнейших телекоммуникационных компаний Самары и Самарской области, (это «Ростелеком», «Мегафон», МТС, «Почта России») мы решили в преддверии этого праздника сделать подарок городу. Установить в этом сквере скамейку связиста, чтобы можно было и рядом с фонтаном, и рядом с площадью Куйбышева комфортно провести свое время», — сказал Станислав Казарин.

Сергей Бобров Ветеран

От лица мэрии подарок приняла глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко, отметив, что такие подарки «будут радовать не только жителей нашего района, но и жителей города и гостей нашей замечательной региональной столицы». По её словам, «город преображается на глазах, все эти арт-объекты создают необыкновенную красоту». И выразила надежду на то, что скамейка связистов будет пользоваться популярностью у молодоженов:

«Поскольку это подарок связистов, а главное требование у связистов — чтобы была качественная, бесперебойная и надежная связь, поэтому все молодожены нашего города должны воспользоваться этой скамейкой… У тех, кто посидит на этой скамейке в день свадьбы, жизнь будет такой же надёжной, качественной и бесперебойной».

Сергей Бобров Гости

Сергей Бобров Руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин

Директор самарского филиала «Ростелеком» Владимир Басков в своём поздравлении отметил, что «когда связь есть, то у всех всё хорошо, проблемы начинаются, когда связи нет»:

"Связисты — это не пафосные люди в красивых костюмах. Это люди в спецодеждах, которые на «уазиках» ездят по районам, лесам и болотам. Восстанавливают линии связи, проводят аварийно-восстановительные работы, и, конечно, хочется выразить им слова благодарности — техническим специалистам, тем, кто своими руками обеспечивает возможность нам с вами общаться с нашими друзьями, близкими».

Сергей Бобров Скамейка, подаренная самарцам радийщиками

Отметим, арт-объект установлен в сквере у здания, где в годы войны располагался основной узел связи города Куйбышева, тогда запасной столицы. Здесь же располагался один из транзитных узлов связи, обеспечивавших связь между главным командованием и фронтами. Только за 1941 год через куйбышевский узел связи прошло более миллиона телефонных звонков. Здесь же осуществлялась связь расположенных в Куйбышеве посольств и консульств с зарубежными столицами — Нью-Йорком, Лондоном, Тегераном.