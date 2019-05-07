Ижевск, 7 мая, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Суд в Ижевске поддержал гособвинение и назначил 53-летнему врачу, который признан виновным по ч.1 ст.131 УК РФ («Изнасилование») и ч.1 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна На прием к врачу

Уточняется, что в ходе судебного разбирательства мужчина частично признал свою вину, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей.

При назначении наказания суд учел положительные характеристики, ведомственные награды и состояние здоровья обвиняемого, в связи с чем и вынесен такой приговор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о надругательстве в полицию заявила пациентка. Женщина перенесла операцию по удалению миндалин, однако тяжело восстанавливалась после нее, почти не ела и не могла двигаться. Через два дня пациентка пришла на прием.

53-летний врач при ней выпил спирт и её также заставил сделать это. Затем начался осмотр, перешедший в насильственные действия сексуального характера. Ослабевшая после операции женщина не смогла дать отпор крупному мужчине.

После возбуждения уголовного дела мужчину сразу же отстранили от работы, позднее он был уволен.