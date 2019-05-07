Киев, 7 мая, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй предложил провести церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая. об этом Куприй написал сегодня, 7 мая, на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир Зеленский

«Предлагаю изменить на день дату инаугурации Владимира Зеленского — с 19 на 20 мая, чтобы не пересекаться с Днём памяти жертв политических репрессий», — написал Куприй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине разворачивается целая интрига относительно даты инаугурации избранного президента Зеленского. Всё дело в том, что от даты вступления Зеленского с должность зависит, сможет ли он распустить Верховную раду или нет. От роспуска Верховной рады и назначения досрочных выборов зависит состав кабинета министров.

Согласно действующему законодательству, инаугурация Зеленского должна быть проведена до 3 июня. Осенью, 27 октября, на Украине должны пройти очередные выборы в Раду. Однако вступающий в должность Зеленский не имеет в Раде практически никакой поддержки, так как его партия «Слуга народа» в парламенте не представлена. Опять же, согласно украинскому законодательству, кабинет министров формирует правящее большинство в Раде, президент может назначить только министра обороны и министра иностранных дел.

Таким образом, если Зеленский не распустит Раду и не проведет досрочные выборы, у него есть реальная перспектива почти полгода своего президентства провести с нелояльными ему Радой и правительством.

Чтобы распустить Раду, Зеленский должен вступить в должность президента. При этом, в связи с приближающимися очередными выборами в Раду, её роспуск главой государства возможен только до 27 мая. То есть инаугурация должна пройти до 27 мая.

Сам Зеленский и его команда хотят провести инаугурацию 19 мая. Но Рада уже не согласовала эту дату. Против также выступил украинский институт национальной памяти, указав, что 19 мая на Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Пока ещё лояльное действующему президенту Украины Петру Порошенко большинство в Раде заявило, что инаугурацию можно провести 28 мая, или же 1 июня. То есть команда Порошенко пытается не дать Зеленскому возможность распустить Раду.