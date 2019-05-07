Душанбе, 7 мая, 2019, 17:52 — ИА Регнум. В первом квартале 2019 года Таджикистан продал одну тонну золота. Это позволило ему занять третью строчку в рейтинге крупнейших продавцов этого драгоценного металла в мире по версии World Gold Council (Всемирного совета по золоту).

Золото

Как сказано в докладе, тройку лидеров возглавил Узбекистан, который продал за первый квартал 2019 года 6,2 тонн золота. На втором месте расположилась Монголия — 3,4 тонны.

Отмечается также, что фаворитом в закупках золота стала Россия. За первый квартал 2019 года она закупила 55,3 тонны драгметалла, увеличив тем самым объем золотого резерва страны до 2168,3 тонн. Второе место занимает Турция — 40,1 тонна, тройку замыкает Китай — 33 тонны.

По данным министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, в 2018 году в сравнении с 2017 годом объем производства золота вырос на 16,9%.

Не смотря на то, что в министерстве не комментируют объем произведенного золота за 2018 год, его можно высчитать. Если за 2017 год произвели 5,5 тонн золота, а в 2018 году этот объем увеличился на 16,9%, то в 2018 году было выпущено свыше 6,4 тонн золота.

Отметим, что по данным статистики, в 2018 году Таджикистан экспортировал драгоценные и полудрагоценные камни и металлы на сумму немногим более 2 млн долларов. В 2017 году этот показатель в 100 раз больше — 213,8 млн долларов.