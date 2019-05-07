Санкт-Петербург, 7 мая, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов начинает внедрять самые современные практики городского управления, — заявил ИА REGNUM политолог Марат Баширов, комментируя запуск «Единой карты петербуржца» (ЕКП) в северной столице.

Kremlin.ru Александр Беглов

По оценке Баширова, ЕКП станет «удобным для горожан персональным ключом к государственным и коммерческим цифровым сервисам города». Он напомнил, что ЕКП будет выпущена в виде пластиковой карты, содержащей микропроцессор, на котором размещается четыре приложения: идентификационное, платежное и транспортное приложения, а также электронная подпись.

«Особенно поражает наличие усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой горожане могут осуществлять юридически документооборот. Это далекое будущее для многих других городов России. Беглову и его команде удалось посрамить оппонентов и внедрить ЕКП на считанные недели», — сказал Марат Баширов.

Важной новацией собеседник агентства также считает возможность записать на ЕКП любые виды проездных билетов, обеспечивая проезд на метрополитене, на всех видах наземного транспорта (автобусы, троллейбусы и трамваи), в пригородных электричках, на автобусах Ленинградской области, маршрут которых проходит по территории Санкт-Петербурга, получать скидки в рамках программ лояльности и дисконтных программ государственных и коммерческих организаций, оказания городских услуг в области здравоохранения, социального питания и т.д.

«Новация с ЕПК хороша ещё и тем, что она позволяет максимально усовершенствовать учёт социальных функций городских властей, навести порядок с выплатами и сделать это в незаметной, но удобной форме социальной защиты, — отметил Баширов. — И сэкономить значительные бюджетные средства на устаревшем бумажном учёте, плюс — соединить разрозненные информационные базы данные в единую. «Такая синергия откроет ещё много других возможностей для анализа невостребованных или наоборот наиболее актуальных городских решений от планирования маршрутов общественного транспорта и до планирования численности муниципальных служащих», — считает он.

«Беглов оказался на редкость инновационным руководителем, и это, наверняка, не последняя новация», — подытожил политолог Марат Баширов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Санкт-Петербурге официально запустили «Единую карту петербуржца». Ранее более 1300 карт работали в тестовом режиме, а в ближайшие два года оформить их смогут около двух миллионов жителей города на Неве.

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