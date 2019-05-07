Анкара, 7 мая, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали 22 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 7 мая Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.