Москва, 7 мая, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Одна из причин ухода в сектор «теневой» занятости миллионов граждан РФ объясняется их недоверием к той политике, которую сегодня проводят власти РФ, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы ФНС РФ Михаила Мишустина о том, что в РФ из тени вышли более 60 тысяч человек.

Цитата из м∕ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Налоговый инспектор

«С одной стороны, людям совершенно неинтересно выходить из «серой» занятости и заниматься легальной деятельностью, потому что они прекрасно понимают, что изъятые у них налоги — это, с одной стороны, сокращение их доходов, а с другой стороны, вместе с сокращением доходов они видят сокращение мер социальной поддержки со стороны государства. Наблюдается рост налогов и коммерциализация всех социальных сфер, и поэтому люди не видят прямой связи между необходимостью платить налог и качеством их жизни», — сказал экономист.

Кроме того, Комолов отметил, что многие пенсионеры и предпенсионеры занимаются неофициальной деятельностью в сфере частных услуг на дому.

«И легализация этих людей означала бы существенное сокращение их доходов, так как они лишатся пенсии или будут получать её в урезанном виде, без достаточной индексации, — сказал экономист. — Конечно, при нормально функционирующей экономике транзакции должны быть легальными, находиться в рамках правового поля, это правда. Но и государство должно быть иным. Человек, находящийся в «серой» зоне, подвержен большой опасности того, что ему не переведут оплату за сделанную работу, есть риск нестабильной занятости. И вообще не от хорошей жизни люди работают в «серую». Нет доверия к государству. Чтобы решить проблему серой занятости, надо менять экономическую политику государства, налоговую политику, бороться с коррупцией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы намерены изучить практику применения закона о налоговом эксперименте для самозанятых граждан. Предполагается, что в ходе анализа будут проведены социологические исследования, а также изучены существующие методы поддержки самозанятых граждан в других странах. На основе этого эксперты должны предложить идеи по доработке существующего закона о самозанятых и их налогообложения. На эти цели Госдума планирует выделить 5 млн рублей.