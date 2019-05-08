Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Москва, 8 мая, 2019, 12:00 — ИА Регнум. После освобождения белорусского города Лиозно в 1944 году при разборе кирпичной кладки разрушенной печи в одном из домов был найден маленький желтый конверт, прошитый нитками. Это письмо белорусской девочки Кати Сусаниной, отданной в рабство гитлеровскому помещику. В день своего 15-летия она решила покончить с собой. Перед смертью Катя написала последнее письмо отцу.