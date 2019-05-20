Донецк, 20 мая, 2019, 07:00 — ИА Регнум. Народным республикам Донецка и Луганска предстоит в скором времени заняться вопросом продовольственной безопасности. Потому что так, как дела в этой области обстоят сейчас, дальше продолжаться не может, рассказывает автор ИА REGNUM Юрий Ковальчук.

(сс) Pavlofox Пшеничное поле

Донбасс, исторически сосредоточенный на индустрии, никогда не уделял повышенного внимания развитию сельского хозяйства. Теперь, в новых условиях, ЛНР и ДНР вынуждены все области своей жизни выстраивать с учётом потребностей населения, которому оказалось невозможно законным образом получать продовольствие по привычным украинским каналам.

Конечно, Россия оказывает посильную помощь, и российские продукты являются основными на рынках Донбасса, и тем не менее (особенно принимая во внимание разницу цен и доходов) руководству ЛДНР нужно срочно принимать меры по обеспечению продовольственной безопасности, которой вполне можно достигнуть, используя и развивая даже те заделы, которые остались от украинского периода существования.

Что же может помочь молодым республикам в решении этой задачи, читайте в статье Юрия Ковальчука «Продовольственная безопасность ЛДНР невозможна без России».