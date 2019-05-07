Киров, Калужская область, 7 мая, 2019, 16:56 — ИА Регнум. В деревне Большие Савки Кировского района Калужской области торжественно открыли памятный знак на месте падения пикирующего бомбардировщика Красной армии Пе-2 в годы Великой Отечественной войны. Как сообщила 7 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, в церемонии участвовали члены поискового отряда им. М. П. Краснопивцева и регионального управления СК России, военнослужащие авиабазы «Шайковка», духовенство, учащиеся сельской школы, руководители и жители района.

Kaluga.sledcom.ru В деревне Большие Савки открыли памятный знак на месте падения бомбардировщика Пе-2/

Собравшиеся отметили важность работ по поиску погибших и пропавших без вести воинов, увековечивании их подвигов и имен, участии подрастающего поколения в патриотических мероприятиях. Представители духовенства отслужили молебен по погибшим бойцам и командирам в годы Великой Отечественной войны.

«Ранее на этом месте калужским поисковым отрядом имени М. П. Краснопивцева совместно со следственным управлением СК России по Калужской области и при участии администрации деревни Большие Савки была организована экспедиция по подъему обломков самолета времён Великой Отечественной войны. По номеру на найденном двигателе удалось идентифицировать самолёт и установить судьбу экипажа пикирующего бомбардировщика», — сказала Лилия Мошкова.

30 августа 1941 года пикирующий бомбардировщик Красной армии Пе-2 с бортовым номером 19−30 возвращался с бомбардировки оккупированного фашистскими захватчиками аэродрома в посёлке Сеща Брянской области. В небе над деревней Большие Савки он был настигнут и сбит двумя вражескими самолётами Ме-109. Командир экипажа капитан Сергей Николаевич Степанов и стрелок-радист, младший лейтенант Николай Иванович Шкуратов смогли покинуть падающую машину. Штурман бомбардировщика, старший лейтенант Абдулла Мухаметович Мирхайдаров погиб.