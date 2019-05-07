Москва, 7 мая, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Инфляция в России в апреле составила 0,3%, а за период с начала года — 2,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В частности, как сообщается, продовольственные товары за минувший месяц подорожали в среднем на 0,4%, непродовольственные товары — на 0,2%, услуги — на 0,2%.

В 12 российских регионах рост потребительских цен в апреле составил 0,5%. Наиболее заметный рост (на 0,9%) зафиксирован в Чечне, что связывается с подорожанием продуктов питания в регионе на 1,8%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли в среднем на 0,4%, с начала года — на 2,3% и 2,2% соответственно.