Тверь, 7 мая, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Семь новых школ и 13 детских садов планируется построить в Тверской области до 2024 года в рамках национального проекта «Образование». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области, ход реализации нацпроекта обсуждался 7 мая на заседании регправительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что содержание образования должно соответствовать приоритетам развития нашей страны. Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Первое направление — это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», — отметил Игорь Руденя.

Так, проект «Современная школа» предусматривает перевод на односменный режим обучения в Тверской области до 2024 года 8,1 тыс. школьников. Как планируется, дополнительные места появятся за счет капремонта существующих зданий и строительства новых школ. Уже в этом году планируется открыть школу на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» Твери, школы-детского сада на 560 ученических и 80 дошкольных мест в «Юности». Новые места после капремонта в 2019 году появятся в школах №29, 34, 42 Твери, а также в Бурашевской школе (Калининский район) и в школе посёлка Редкино (Конаковский район). Также до 2024 года откроются три школы в Твери — на 1224 места в микрорайоне «Радужный», на 1500 мест в Центральном районе и на 1224 места в Московском районе, новая школа на 1,1 тыс. мест в Торжке и ещё две школы в других муниципалитетах региона.

Кроме того, на ближайшие три года запланировано строительство 13 новых детских садов: четыре дошкольных учреждения введут в строй в Твери, по одному построят в Старице, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлках Калашниково Лихославльского района, Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района. На эти цели заложено более 1,4 млрд рублей из региональной и федеральной казны. Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до трех лет.

«Муниципалитеты готовы к реализации национального проекта «Образование». По всем объектам, которые включены в программу, уже получены технические условия, ведутся подготовительные работы», — отметила заместитель председателя правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина.

В рамках нацпроекта также планируется обновить материально-техническую базу 30 сельских школ — это даст возможность реализовать программы цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей далеко от областного центра. Кроме того, более 30 млн рублей из областного и федерального бюджетов в 2019 году заложено на оснащение школ, где по адаптированным программам обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего до 2024 года планируется закупить новое оборудование в 12 таких школ региона. Также нацпроектом предусмотрено ежегодное обновление условий для занятий спортом в девяти сельских школах, создание доступной среды в учреждениях дополнительного образования, развитие системы наставничества.

Отдельным направлением работы станет профориентация. Запуск цифровой платформы «Билет в будущее» для учеников 6−11 классов позволит вести онлайн-диагностику выбора профессиональной траектории и давать индивидуальные рекомендации по выбору специальности и учебного заведения. Планируется, что рекомендации по построению индивидуального учебного плана получат не менее трех тысяч школьников Тверской области.

Напомним, в общей сложности в рамках нацпроекта «Образование» в Тверской области будет реализовано восемь региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого» и «Социальная активность».