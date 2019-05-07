Москва, 7 мая, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США был замечен у берегов Крыма в небе над Чёрным морем. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Стратегический БПЛА с бортовым номером 112 048 вылетел с базы морской авиации на острове Сицилия. В 13:00 по московскому времени он находился в районе линии фронта в Донбассе, после чего начал полет вдоль Черноморского побережья Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские самолеты-шпионы, в том числе и беспилотные, в последние месяцы регулярно совершают облет российских границ. Такие самолеты постоянно фиксируются у южных рубежей России, а также у границ на северо-западе.

Также американские самолеты-шпионы регулярно появляются в небе недалеко от российских баз в Сирийской Арабской Республике.

Российская сторона не раз призывала США отказаться от этих провокационных полетов, однако Пентагон всегда отвечал отказом.