Калмыкия, 7 мая, 2019, 16:39 — ИА Регнум. В калмыцком посёлке Хулхута Яшкульского района у мемориала Славы воинам 28-й армии 6 мая прошёл митинг, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в митинге приняли участие около 400 человек, в том числе руководство Калмыкии и Астраханской области, ветераны, поисковики, священнослужители, общественники, школьники. Астраханскую делегацию возглавил врио губернатора Сергей Морозов.

Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области Сергей Морозов принял участие в траурном митинге у мемориала Славы воинам 28-й армии в посёлке Хулхута

В 1942 году бойцы 28-й армии остановили прорыв гитлеровцев к Астрахани. В 2019 году их подвигу исполняется 77 лет. Для астраханцев и жителей Калмыкии это место — священное. Тяжёлые климатические условия, открытая местность, недостаток воды создавали особые трудности для ведения боевых действий. 28-я армия остановила продвижение неприятеля на рубеже Хулхуты. В кровопролитных боях за Калмыкию погибли более 10 тысяч советских солдат — теперь эту местность называют «степным Сталинградом».

«Мы сегодня с вами находимся в месте силы. 77 лет назад в этом месте наши бойцы остановили врага. Мы с вами — наследники их подвига. На нас лежит большая ответственность — быть достойными этого подвига. Быть достойными гражданами нашей страны», — сказал врио главы Астраханской области Сергей Морозов.

За многолетнюю работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества и патриотическому воспитанию молодёжи почётных грамот были удостоены руководители поисковых отрядов. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков вручил почётную грамоту командиру сводного поискового отряда «Лотос» Астраханской области Наталье Буяновой, а глава Астраханской области Сергей Морозов — заместителю председателя Калмыцкой региональной общественной организации «Ассоциация поисковых отрядов «Калмыкия» Игорю Кравчуку.

Участники митинга возложили живые цветы и траурные венки к мемориалу. Павшим воинам посвятили минуту молчания. В ходе митинга состоялась церемония перезахоронения останков солдат, найденных в ходе поисковых экспедиций в калмыцкой степи. Бойцов проводили в последний путь с воинскими почестями. Почётный караул произвёл торжественный салют, прозвучал гимн России. Священнослужители трёх конфессий — буддистской, мусульманской и христианской — поочерёдно совершили поминальные ритуалы.

Также состоялась церемония передачи останков астраханца, старшего лейтенанта Никиты Николенко, найденных во время поисковых работ прошлой осенью. Капсулу с землёй с места, где солдат принял свой последний бой, и его личные вещи поисковики передали его внуку — Андрею Николенко. Прощание с героем и церемония перезахоронения пройдёт 7 мая в посёлке Верхний Баскунчак Астраханской области.

Ежегодно участники межрегиональной поисковой экспедиции «Вахта Памяти» выезжают на места, где проходили битвы времён Великой Отечественной войны, и ищут останки солдат, погибших на поле боя и пропавших без вести. Только за 2018 год астраханцы подняли останки восьми человек, одного из которых удалось идентифицировать. Останки ещё одного бойца проходят экспертизу.