Москва, 7 мая, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 мая проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Традиционно в заседании и обсуждении актуальных проблем примут участие члены правительства, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители общественных и бизнес-объединений, крупных компаний и корпораций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседание также приглашены губернаторы, возглавляющие профильные рабочие группы Государственного совета.

С докладами о результатах выполнения национальных проектов в социальной и экономической сферах выступят вице-премьеры Антон Силуанов, Ольга Голодец, Максим Акимов и Юрий Борисов.

Напомним, национальные проекты реализуются в России в соответствии с указом Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». Паспорта проектов утверждены Советом при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.