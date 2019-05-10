9 мая 2019 года отмечают 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это день памяти со слезами на глазах. Едва ли не в каждом городе проходят торжественные мероприятия. В честь Дня Победы огранизованы военные парады и праздничные салюты, шествия и церемонии возложения венков. Традиционной стала и акция «Бессмертный полк». О праздновании 9 Мая читайте подробнее в онлайн-трансляции ИА REGNUM. ИА REGNUM провело прямую трансляцию шествия «Бессмертного полка» в Москве.

С Днём Победы!

01:02 09.05.2019 В Москве 9 мая с 5:30 будут перекрыты центральная и северо-западная части города, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы. «С 5:30 утра центр и северо-запад перекроют для участников и техники парада Победы. Чуть позже закроют Петровку и бульвары. Днем на Ленинградском проспекте и Тверской улице построение и шествие «Бессмертного полка», — говорится в сообщении. С 5:30 будут перекрыты Тверская улица, часть Моховой улицы, улица Охотный ряд, Театральный проезд, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлёвская, Гончарная, Котельническая, Устьинская набережные, улицы на острове Балчуг и мосты возле Кремля. С 10:00 недоступны для движения Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Новинский, Страстной, Тверской бульвары, ул. Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, а также Триумфальная площадь, Звенигородское шоссе, ул. Пятницкая, Большая Ордынка, Петровка, Мнёвники и Нижние Мнёвники. Подробности в материале: Центр Москвы перекроют для движения военной техники

01:52 09.05.2019 «Пока ты действуешь — ты жив». Военный историк, писатель, корреспондент ИА REGNUM Алексей Суконкин рассказал историю своего деда — старшего сержанта, командира отделения взвода пешей разведки 293 гвардейского стрелкового полка Владимира Яковлевича Суконкина. Читайте подробнее: Истории победителей. Владимир Суконкин обратил противника в бегство

01:56 09.05.2019 В День Победы в ряды «Бессмертного полка» с портретом своего прадеда встанет Виктория Антонова, школьница из города Дальнегорск, Приморского края. «Мой дед Калачёв Николай Васильевич был смелым и отважным, он сделал много прыжков с парашютом, мог стрелять из разного оружия и знал азбуку «Морзе». Служил он разведчиком в «Смерше» — контрразведке, сокращённо «смерть шпионам», — рассказала Виктория. Подробнее: «Бессмертный полк»: Мой прадед был офицером «Смерша»

02:00 09.05.2019 «Почти всё время от весны до осени бегали босиком — ни у кого толком обуви не осталось, и новую никто не производил. Даже платьев у девушек не было, надевали что придётся». Как жили в оккупации в годы Великой Отечественной войны рассказала труженик тыла Мария Ивановна Шупенко. Читайте подробнее: Трудовой фронт: Нацисты-итальянцы были мягче немцев, но тоже зверствовали

04:02 09.05.2019 В Кургане на 9 Мая подготовлена разнообразная программа празднования 74-летия Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Чествование ветеранов начнётся в 9:30 по местному времени с шествия «Бессмертного полка» и митинга-парада на центральной городской площади «Победителям — слава! Поколениям — мир!». С 10:40 состоится праздничный концерт лучших исполнителей города Кургана. На 13: 00 запланирован флэшмоб «Победный вальс». С 13:15 состоится концерт «Родина. Честь. Слава», где выступят лауреаты и победители XXIII открытого фестиваля молодых исполнителей гражданской и патриотической песни. С 14:30 — концертная программа «Салют Победы» участников областного фестиваля народного творчества. На 16:00 намечен «Бал Победы» от финалистов открытого городского конкурса хореографического искусства. Затем выступят духовые оркестры Курганской области и группа «Яхонт» из Красноярска. В 21:45 — минута молчания и праздничный фейерверк.

04:27 09.05.2019 В Новосибирске накануне Дня Победы, 8 мая, на мемориальном ансамбле «Монумент Славы» прошла традиционная акция «Свеча памяти». К 22:00 (время местное) возложить свою свечу у вечного огня в память о погибших в годы Великой Отечественной войны собрались несколько тысяч человек: ветераны, студенты и школьники, участники молодёжных движений и активов, городские и областные власти, гости города и неравнодушные горожане. Отметим, что в Новосибирске акция «Свеча памяти» впервые состоялась в 2011 году. Тогда почтить память погибших в годы войны пришли около 500 человек, в 2017—2018 годах количество участников превысило 5 тысяч человек. С 2016 года акция проводится со световым и музыкальным сопровождением. Читайте также: В Новосибирске зажгли тысячи свечей в память о погибших в годы войны

04:42 09.05.2019 В Нижнем Новгороде во время празднования 74-летия Победы будет организовано уникальное авиашоу с участием истребителя МИГ-29, выпущенного заводом «Сокол». Также здесь впервые пройдёт вокальный флэш-моб — массовое исполнение песни «День Победы!». Читайте подробнее: Авиашоу, шествие и салют с концертом: День Победы в Нижнем Новгороде

04:48 09.05.2019 На Ямале по данным на 1 мая 2019 года проживает 15 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Один из них — Николай Тимофеевич Шакуров. Родился ветеран в 1926 году в деревне Казанка Сорокинского района Тюменской области. В 17 лет был призван в Красную Армию. После курса молодого бойца был отправлен на фронт. Участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». После войны приехал на Крайний Север. С 1947 по 1959 годы служил в органах внутренних дел в Салехарде. Затем работал в тресте «Мостелефонстрой». Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.

04:56 09.05.2019 На Ямале на сегодняшний день проживает 15 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 44 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 18 награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 318 тружеников тыла. Такие данные предоставил региональный департамент социальной защиты ЯНАО по состоянию на 1 мая 2019 года.

05:05 09.05.2019 Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Дальнего Востока с Днём Победы. «9 мая — особый день. Он памятен и дорог каждому из нас. Это день величия и скорби, гордости и уважения. Мы вспоминаем тех, кто героически защищал нашу Родину, кто пал смертью храбрых на поле битвы, кто самоотверженно трудился в тылу, кто пришел и восстановил разрушенную страну, превратив ее в мощную великую державу». Он отметил, что первый эшелон бойцов-дальневосточников ушёл на запад уже в ночь на 29 июня 1941 года. «Каждый помнит, какой ценой удалось отстоять независимость и ценить мирное небо над головой. Каждый хранит в своем сердце память об этом дне, о подвиге нашего многонационального народа. Каждый знает, что должен быть достоин славы своих отцов, дедов и прадедов. С Днем Великой Победы! Счастья, крепкого здоровья, мира, тепла и заботы родных и близких!», — поздравил полпред в ДФО.

05:06 09.05.2019 «Бессмертный полк» начал шествие в Чите. Тысячи людей идут под звуки популярной песни о Великой Отечественной войне «На безымянной высоте» (она была записана для кинофильма «Тишина». Автор слов — поэт Михаил Матусовский, композитор — Вениамин Баснер). В рядах полка идёт и врио губернатора Забайкальского края с супругой Валентиной. Они несут портреты своих дедушки и бабушки. Они оба фронтовики. Когда заиграла музыка и началось шествие, многие не могли сдержать слёз. Цитата из видео «Забайкальский рабочий»

05:10 09.05.2019 Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с Днём Победы. В его поздравлении, в частности, говорится: «Дорогие ветераны, земляки, забайкальцы! Немного праздников у нас сегодня, что объединяли бы всех от мала до велика, по-настоящему значимых. И самый главный такой праздник — День Победы. 74 года назад завершилась самая страшная война за всю нашу более чем тысячелетнюю историю. В первый и последний раз мы боролись не за территории или что-либо другое, а за свободу, жизнь, само существование нашей страны. Нам противостоял самый подготовленный, беспринципный и коварный враг в истории Земли. Бесчеловечный, жестокий, поправший честь, совесть и законы войны. Никто в континентальной Европе и месяца не выдержал против такой силы. А наши деды и прадеды — не только выстояли, но и сломали нацистскому зверю хребет».

05:11 09.05.2019 «Сегодня мы отмечаем священный для нас праздник. Май сорок пятого года принёс долгожданный мир для сотен миллионов людей. Был сломлен нацизм и победный флаг над Рейхстагом поднят именно советским солдатом», — поздравил с Днём Победы министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Министр подчеркнул, что наша страна приняла на себя самые жестокие удары врага. Мужество, несгибаемая сила духа и поддержка всего народа помогла нашим дедам и прадедам выстоять в самый тяжелый час и победить. «Уважаемые ветераны! Мы всегда равняемся на вас. Ваше умение жить и трудиться, беречь Родину и стоять за всё, что дорого — всегда будет для нас истинным примером. Наш долг — быть достойными вас. От всего сердца желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира, тепла и заботы родных и близких!», — сказал Козлов.

05:14 09.05.2019 Глава Якутии Айсен Николаев в День Победы пожелал жителям республики благополучия, крепкого здоровья, счастья и мирного неба. «Вечная слава героям! Вечная память всем тем, кто отдал свои жизни за свободу родной страны! Низкий поклон за мужество, отвагу и героизм! — сказал глава республики. — 9 Мая — самый великий и почитаемый праздник в России. Мы встречаем его с радостью, волнением, глубоким осознанием колоссального масштаба этого эпохального события». Айсен Николаев также напомнил, что победа над фашизмом была завоевана ценой неисчислимых страданий и лишений, подвига великого народа и его самоотверженного труда. «Мы гордимся мужеством наших воинов, защитивших честь и независимость нашей Родины. Мы всегда будем беречь правду о Великой Отечественной войне и помнить, что благодаря нашим героям сейчас мы живем мирной и свободной жизнью», — уверен глава Якутии.

05:14 09.05.2019 Назаров Семён Иванович — прадед корреспондента Уральской редакции ИА REGNUM Дмитрия Красноухова. Награждён Орденом Великой Отечественной войны II степени в 1942 году и Орденом Великой Отечественной войны I степени в честь 40-летия Победы в 1985 году. Коммунист. Подробно: «Бессмертный полк»: старшина Назаров первым ворвался во вражеский окоп

05:16 09.05.2019 На 9 Мая в Ямало-Ненецком автономного округе запланированы порядка двухсот тематических и культурных мероприятий, посвящённых Дню Победы. Во всех муниципалитетах региона пройдут шествия, возложения цветов и праздничные концерты. Традиционными в автономном округе стали акция «Георгиевская ленточка», шествие «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Вальс Победы». В Салехарде и Надыме праздничная программа 9 мая 2019 года завершится салютом. Традиционно в преддверии праздника окружной Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского открыл крупномасштабную выставку в рамках проекта «Навстречу Победе» — «Крымская весна. Год 1944», состоящую из пяти разделов и посвящённую 75-летию проведения Крымской стратегической наступательной операции. Фотографии и предметы для экспозиции предоставили шесть музеев, в том числе из Москвы и три музея из Республики Крым и Севастополя. В Ноябрьске в рамках акции «Пламя Победы» из 2019 лампадок соберут образ «Родина-мать зовёт!» по знаменитому плакату времён Великой Отечественной войны. Подробности в материале: В День Победы на Ямале вспоминают Крымскую весну 1944 года

05:16 09.05.2019 Парад Победы прошёл в столице Дальнего Востока. В составе парадных расчетов проехали 53 единицы боевой техники, среди которых бронетранспортеры БТР-82-А, боевая машина БРДМ-2px, автомашины повышенной проходимости «Урал», реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», боевые машины зенитно-ракетного комплекса ближнего действия «Оса» и другие. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

05:17 09.05.2019 Депутат Госсобрания Якутии Алёна Атласова провела со школьниками урок о Великой Победе и поздравила с этим праздником 13 ветеранов, проживающих в Центральном округе Якутска. «С особым трепетом и волнением отношусь к майским дням, посвящённым Великой Победе. Выполняя завещание 70 — летней давности, ежегодно провожу урок и стараюсь передать подрастающему поколению память о молодых бойцах, кого не дождались матери и кто навсегда остался в братской могиле, — рассказала депутата. — По бабушкиной и дедушкиной линии погибли мои родственники, защищая Родину и так в каждой второй якутской семье. Наш народ понёс невосполнимые потери. С каждым годом память отдаляется, и наша святая обязанность сохранить её».

05:19 09.05.2019 Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил с Днём Победы. «Этот праздник всегда был и остается самым главным в каждой российской семье. 74 года назад наш великий народ принес планете освобождение от фашистской угрозы. На защиту Родины встали люди от западных до дальневосточных границ». Глава региона отметил, что более 200 тысяч приморцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны, десятки тысяч пали в бою. За проявленные мужество и отвагу приморцам было вручено 230 тысяч боевых наград. «Уважаемые ветераны! Гордость за ваш подвиг дает многим поколениям возможность вести мирную и достойную жизнь, честно трудиться и преданно служить Отечеству. Мы отдаем дань памяти всем, кто не вернулся с войны, скорбим о ветеранах, которые ушли от нас в мирное время. Вечная память героям! И пусть никто не будет забыт и ничто не будет забыто», — сказал Кожемяко.

05:21 09.05.2019 В центре Чебоксар открыли памятник Герою Советского Союза Алексею Логинову, который отличился при форсировании Днепра, а в мирное время работавшего милиционером. Памятник установлен рядом с административным зданием министерства внутренних дел на улице, которая названа в честь героя. Отметим, звания Героя СССР был удостоен 71 уроженец Чувашии. Подробнее: В Чебоксарах открыли памятник Герою СССР Алексею Логинову

05:22 09.05.2019 Жители Забайкальского края принимают участие в шествии «Бессмертного полка» в Чите. Тысячи людей идут под звуки популярной песни о Великой Отечественной войне «На безымянной высоте», передаёт корреспондент ИА REGNUM. В рядах полка идёт и врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов с супругой Валентиной. Они несут портреты своих дедушки и бабушки. Они оба фронтовики. Когда заиграла музыка и началось шествие, многие не могли сдержать слёз. Читайте также: Бессмертный полк начал шествие в Чите

05:26 09.05.2019 Очень масштабно проходит шествие «Бессмертного полка» в Чите.

05:28 09.05.2019 Для доставки нижегородцев по домам после праздничного салюта в честь 74-летия Победы, который намечен на 22:00, будет организован транспорт. Об этом: День Победы: для доставки нижегородцев после салюта запущены 19 маршрутов

05:29 09.05.2019 Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, обращаясь к жителям региона по случаю 9 мая, отметил: «День Победы — самый дорогой и значимый, трогательный и торжественный праздник в истории нашего народа и страны. Бесценный вклад в разгром фашистской Германии внесли жителей Иркутской области.В годы Великой Отечественной войны погибло более 100 тысяч сибиряков. Память сибиряков увековечена на мемориалах «Синявинские высоты» и «Невский пятачок» в Ленинградской области.Ежегодно в Приангарье в «Бессмертном полку» участвуют около 145 тысяч человек.С Днем Победы!»

05:30 09.05.2019 Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил жителей региона с Днём Победы, отметив, что это самый почитаемый и дорогой день для всей страны, который напоминает, что «сила российского народа — в согласии и единстве»: "Нашей стране победа досталась дорогой ценой — огромными потерями, разрушенными городами и селами, сожженными деревнями, сломанными судьбами. Пожалуй, нет ни одной семьи, которую обошла бы стороной эта жестокая война. С каждым годом война уходит все дальше в историю, но память о ней будет жить вечно. Дети, внуки, правнуки победителей всегда будут помнить о великом подвиге своих отцов, дедов и прадедов, свято чтить память о тех, кто не вернулся с полей сражений, умер от ран, скончался в фашистских застенках, не предав своей Родины, о тех, кто своим героическим трудом ковал Победу в тылу. Дорогие ветераны, защитники Отечества и труженики тыла! Невозможно переоценить подвиг, который совершил каждый из вас. Наши сердца переполнены чувством благодарности за стойкость и мужество, проявленные в тяжелейших испытаниях, через которые вам пришлось пройти во имя мира и благополучия будущих поколений Дорогие нижегородцы, с праздником! С Днем Победы! Пусть небо над нашей планетой всегда будет мирным!»

05:31 09.05.2019 В Челябинске медики призывают жителей региона предпринять меры осторожности во время празднования Дня Победы. Синоптики прогнозируют 9 мая аномальную для этого периода весны жару. Столбик термометра может подняться до +25 градусов. Медики советуют гражданам надеть на себя и детей головные уборы и взять с собой воду для питья. Об этом: В День Победы челябинцев призвали к осторожности

05:33 09.05.2019 В Чебоксарах прошел парад с участием детей. В нём приняли участие 2 тыс. дошкольников и 1,5 тыс. учащихся кадетских классов и юнармейских отделений. Парад организуется пятый год подряд.

05:38 09.05.2019 Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчёркивает, что День Победы — это «священная дата», которая «воплощает в себе несгибаемое мужество, единство и безграничную силу духа нашего народа, его беззаветную любовь к Родине». "Она наполняет наши сердца особым чувством гордости за свою страну! Сколько бы времени ни прошло, никогда не будет забыт беспримерный подвиг тех, кто прошёл все тяготы войны, сражался с врагом на поле боя, отдал жизнь за мир на земле, независимость и свободу для новых поколений. …С каждым годом все меньше остается наших дорогих ветеранов, участников и свидетелей событий суровых военных лет. Важно, чтобы каждый из них был окружен должным вниманием и заботой. Это наш священный долг!» — говорится в поздравлении главы региона.

05:46 09.05.2019 В Татарии на середину апреля 2019 года проживали 38,642 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Читайте также: Ветеранов Великой Отечественной войны в Татарии стало в два раза меньше

05:59 09.05.2019 МВД по Чувашии переходит на усиленный вариант несения службы. В целях безопасности будут проводиться досмотры граждан, установлены контрольно-пропускные пункты, металлические ограждения. Особое внимание будет уделено охране общественного порядка в рамках шествия «Бессмертного полка». Полиция просит участников акции «внимательно слушать указания работников администрации и полицейских, совершающих расстановку, по возможности вставать в конец колонны, чтобы избежать давки». А с учётом жары рекомендуют «заранее запастись питьевой водой, во время шествия соблюдать спокойствие и порядок, держать детей за руки и не терять их из виду». Подробнее: МВД усиливает меры безопасности и даёт рекомендации чебоксарцам

06:00 09.05.2019 К 74-летию Победы в Казани открыли обновлённую Аллею Славы и памятник павшим героям Великой Отечественной войны. Подробности в материале: Из 700 тыс. ушедших на фронт из Татарии вернулась лишь половина Фото пресс-службы администрации Казани.

06:11 09.05.2019 В Казани 9 мая городской общественный транспорт будет работать по графикам рабочего дня, но с продлением режима работы наземного транспорта до 23:30, метрополитена — до полуночи. Сразу после завершения салюта для удобства жителей и гостей столицы республики будет организована подача автобусов во все районы города, а муниципальные парковки в течение всех праздничные дней — с 9 по 12 мая — будут работать бесплатно.

06:14 09.05.2019 В Нижнем Тагиле 8 мая торжественно перезахоронили советского лётчика Дмитрия Деткова, который погиб 29 августа 1942 года. Церемония состоялась на аллее Героев возле городского мемориала воинской славы, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии. В момент захоронения родственникам Героя передали его личные вещи, добавили в мэрии. Дмитрий Николаевич Детков был пилотом штурмовика «Ил-2». Фашисты сбили его самолёт 29 августа 1942 года на территории Краснодарского края. В апреле 2018-го останки Героя нашли поисковики отряда «Кубанский плацдарм». Об этом: На Урале перезахоронили останки советского лётчика, погибшего в 1942 году

06:16 09.05.2019 В ямальском городе Надыме 8 мая прошла церемония возложения цветов к мемориалу павшим в боях Великой Отечественной войны у памятника Герою Советского Союза Анатолию Звереву, повторившему подвиг Александра Матросова, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота. Вечером состоялась акция «Свеча памяти», организованная местным Домом молодёжи. В ней приняли участие сотни надымчан. Ветераны Надыма. Фото: пресс-служба главы Надымского района. Фото предоставлено Домом молодёжи города Надыма.

06:17 09.05.2019 На Севере Приморья встречают День Победы праздничным шествием колон учащихся и трудящихся Дальнегорска. Главной и самой долгожданной становится колона «Бессмертного полка», которая становится больше с каждым годом. Подробности в материале: В Приморье отмечают День Победы праздничными шествиями

06:17 09.05.2019 Из Башкирии в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли свыше 700 тысяч жителей, и 322 тысячи из них или почти половина остались на полях сражений. Глава Башкирии Радий Хабиров на торжественном мероприятии в преддверии Дня Победы почтил память погибших минутой молчания. «Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью погибших в боях, умерших от ран, замученных в концлагерях. Скорбим о ветеранах, которых сейчас нет с нами», — сказал он. Хабиров добавил, что более 200 тысяч солдат и офицеров из республики были награждены орденами и медалями, а 278 из них удостоены звания Героя Советского Союза, а лётчик-штурмовик Муса Гареев стал дважды Героем. «39 воинов стали полными кавалерами ордена Славы. Мы всегда будем гордиться именами Александра Матросова, Минигали Губайдуллина, Ахата Ахметьянова, Натальи Ковшовой, Магубы Сыртлановой, Клавдии Абрамовой, Николая Киселёва, Минигали Шаймуратова, Тагира Кусимова, Гази Загитова, Даяна Мурзина, сотен тысяч других славных сынов и дочерей Отечества», — добавил глава республики.

06:18 09.05.2019 Завоеванная вами Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперёд, заявила мэр Якутска Сардана Авксентьева, поздравляя горожан с великим праздником — Днём Победы. «9 Мая — священный и дорогой для каждого из нас праздник, который мы встречаем с особыми чувствами. Мы всегда будем чтить беспримерный подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Имя каждого солдата Великой Отечественной золотыми буквами вписано в историю города, республики, России, в историю всего человечества. Подвиг советского народа не меркнет с течением времени. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа, остается навечно вписанной в героическую летопись Отечества!», — сказала глава Якутска. Она также отметила, что выстраданная старшим поколением Победа дала возможность нынешнему поколению мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам: «Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Наш долг — помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне, чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах».

06:24 09.05.2019 В Тамбове торжества 9 мая начнутся с возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. На главной площади города праздник начнётся с театрализованного представления, после которого состоится парад. «Бессмертный полк» вновь пройдет по маршруту от памятника В.И. Вернадскому, по бульвару Энтузиастов до Парка Победы. Для удобства участников акции в городе будут курсировать бесплатные автобусы, которые можно будет распознать по специальным указателям с символикой праздника. Праздничные мероприятия будут идти в течение дня на разных площадках города: в городском парке культуры и отдыха, в парке Победы, в Ахлябиновской роще, в культурно-досуговом центре «Мир». На первомайской площади продолжится проект «7 дней Победы», который проходит там ежедневно уже в течение недели. Перед ледовым дворцом спорта «Кристалл» будет работать выставка специальной и военной техники, состоится концерт «Вальс Победы». Тематическая выставка-инсталляция будет организована и в парке Победы, а после завершения акции «Бессмертный полк» там начнётся концерт. В 22:00 в парке Победы и у культурно-досугового центра «Мир» запустят салют.

06:28 09.05.2019 Каждый третий житель Чебоксар ушёл на фронт, более 5 тыс. человек остались на полях сражений, «чтобы мы могли жить сейчас в мире и согласии, строить будущее города, который отмечает 550-летие со дня основания». Об этом говорится в поздравлении сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова и главы города Евгения Кадышева. «В Чебоксарах были сформированы 139-я и 324-я стрелковые дивизии. Обеих ждал трудный, но славный боевой путь, в их честь в городе названы улицы. В столице находилось четыре эвакуационных госпиталя, к нам эвакуировали детей блокадного Ленинграда. Жители Чебоксар достойно выполняли свой долг и в тылу. Во время войны вся промышленность Чебоксар работала на оборону. В 1941 году на заводе им. В.И. Чапаева вышла первая военная продукция. Мужественный и героический подвиг ветеранов навсегда запечатлен в памяти поколений», — отмечается в поздравлении. Напомним, в Чебоксарах в 1941 году проживали 40 тыс. человек (в 2019 году — 506 тыс. жителей), из них около 15 тыс. ушли на фронт. Во время войны сюда были эвакуированы Харьковский и Московский электроаппаратные заводы, на местном Чапаевском заводе первая военная продукция была выпущена в 1941 года. В годы войны в Чебоксарах были сформированы 139-я и 324-я стрелковые дивизии. Чебоксары также приняли и разместили эвакуированных детей из блокадного Ленинграда, для раненых солдат были развернуты четыре эвакогоспиталя. Один из них располагался в здании администрации города Чебоксары. В настоящее время в городе проживают 3125 ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Из них 254 участников войны.

06:29 09.05.2019 «Мы в неоплатном долгу перед теми, кто, не щадя жизни, сражался за свободу и независимость нашей Родины на фронтах Великой Отечественной Войны, кто ковал Победу в тылу», — сказал губернатор магаданской области Сергей Носов. Он напомнил, что в военное время страна остро нуждалась в средствах, и каждый грамм добытого на Колыме золота помогал оплачивать строительство оборонных заводов, снабжение армии, поставки стратегического сырья, техники, продовольствия. «Больше восьми тысяч жителей Магаданской области отправились сражаться на фронт, около 60 колымчан воевали на боевых машинах, приобретенных на свои личные средства. Оставаясь глубоко в тылу, регион жил под лозунгом «Все для фронта, все для победы»: развивалась горнодобывающая отрасль, увеличивалась добыча золота, жители собирали теплую одежду для фронта, организовывали воскресники, средства от которых вносились в фонд обороны. Вы сохранили нам страну. Спасибо Вам за Ваш неоценимый подвиг!», — также отметил глава Колымы.

06:32 09.05.2019 В Ульяновске впервые во время движения колонны «Бессмертного полка» устроят акцию «Песни Бессмертного полка». «В последние годы колонна пополняется портретами тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашизма, блокадников, детей войны. Одним словом, всех тех, на чью судьбу выпала тяжёлая военная доля. Акция «Песни Бессмертного полка» создаст особую атмосферу, объединит людей, которые идут в колоннах. По замыслу организаторов, многотысячная колонна людей будет запевать известные песни военных лет. Для этого раздадут тексты, а внутри колонны распределят группы запевал. Репертуар — известные песни, такие как «Священная война», «Землянка», «Катюша», «День Победы», — отмечал ранее председатель регионального отделения гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Дмитрий Травкин. В прошлом году «Бессмертный полк» собрал в Ульяновске 35 тыс. человек.

06:34 09.05.2019 В этом празднике — история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш многонациональный народ, который проявил самоотверженность и мужество в военное время, заявил мэр Магадана Юрий Гришан. Он напомнил, что несмотря на то, что тысячи километров отделяли Магадан от сражений, жители региона просили и требовали отправить их на фронт, и более 8 тыс. колымчан стали участниками боевых действий. «Имя каждого солдата Великой Отечественной кровью и потом вписано в историю России, в историю всего человечества. Пусть нас объединяет память о фронтовиках, павших на полях сражений, тружениках тыла и тех, кто в послевоенные годы поднимал города и села из руин. Завоеванная старшим поколением Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. Мы искренне признательны ветеранам за поддержку и сотрудничество, за мудрые советы и помощь в воспитании молодого поколения. Мира, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, добра и благополучия дорогие наши ветераны, земляки!», — поздравил горожан и ветеранов войны Юрий Гришан.

06:37 09.05.2019 В Чувашии в рамках празднования Дня Победы запланировано свыше 1,9 тыс. мероприятий. Масштабные акции пройдут в Чебоксарах, которые в этом году отмечают 550-летие. Подробнее: День Победы в Чебоксарах: основные события

06:43 09.05.2019 Главной площадкой празднования в Казани станет площадь Тысячелетия. Всего ожидается свыше 120 праздничных мероприятий, а в военном параде примут участие свыше 2 тыс. военнослужащих и легендарная военная техника — танки ИС, ИС-3 и Т-34. Читайте также: День Победы в Казани: в военном параде примут участие легендарные танки

06:46 09.05.2019 Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов «с глубокой благодарностью и любовью» в своём поздравлении обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла: «Примите низкий поклон от ваших детей и внуков за то, что мы есть на этой земле. Нам никогда не постичь, как вы сдюжили в том огненном аду. Сколько мужества и воли, сколько человеческих и нечеловеческих сил нужно было иметь, чтобы победить, чтоб защитить свою землю, спасти человечество в страшной войне. Никакими словами не выразить эту благодарность, никакими делами не отдать этот долг. Можно только помнить. Помнить о том подвиге, который вы совершили, и пытаться быть достойным вас. Живите долго. Мы сделаем все, чтобы вы были счастливы и здоровы, чтобы вы могли гордиться своей Родиной и делами тех, кто живет на земле благодаря вашему подвигу».

06:49 09.05.2019 9 мая ульяновцев приглашают прокатиться на «поющих» трамваях. Творческие коллективы, в состав которых войдут около 30 человек, будут перемещаться по трамвайным маршрутам и поздравлять пассажиров с праздником Победы: прочитают стихи о войне, споют известные песни военных лет. В числе участников проекта — дети.

06:54 09.05.2019 В Екатеринбурге 9 мая запланировано множество мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Программа торжеств опубликована на официальном портале администрации города. На Широкореченском мемориале в 8:00 по местному времени началась традиционная акция «Память». В 10:00 на Химмаше и Уралмаше начнутся торжественные митинги. В это же время на площади 1905 года пройдёт парад войск Екатеринбургского гарнизона, а с 11:00 до 12:30 здесь же будет проходить акция «Бессмертный полк». До 20:00 на площади 1905 года будет проходить акция «Вспомним всех поимённо». Тем временем в парке имени Маяковского с 11:30 до 13:00 запланирована встреча ветеранов у памятника разведчикам-мотоциклистам (историческая реконструкция). На улице Пушкина в 11:30 начнётся выставка ретро-автомобилей и военной техники, а с 12:30 до 19:00 здесь будет проходить концертная программа «Споёмте. друзья». Несколько праздничных мероприятий пройдёт в Историческом сквере: акция «Вальс Победы», концертная программа «Мы внуки твои, Победа!», серия открытых лекций на тему «Свердловск в годы Великой Отечественной войны» и иммерсивный спектакль «Театр Великой Войны». С 19:30 до 22:00 здесь будет идти гала-концерт, в котором примут участие Олег Газманов, Сергей Безруков, Екатерина Климова, Сергей Трофимов и группа «Крёстный папа». В 22:30 начнётся салют и праздничный фейерверк. Читайте подробнее: День Победы в Екатеринбурге: программа

06:57 09.05.2019 В Кирове в преддверии Дня Победы фронтовик Иван Чупрынов отметил свой 95-летний юбилей. Активист ветеранского движения Ленинского района, несмотря на свой не малый возраст, до сих пор ведёт активную общественную жизнь. Как рассказали в Ленинском территориальном управлении, «свой день рождения ветеран Великой Отечественной войны, старший советник юстиции, автор книг, посвященных военной тематике, встретил в госпитале, на плановой профилактике». Фото пресс-службы администрации Кирова. В начале войны Ивану Дмитриевичу исполнилось 17 лет, и он сам, по его словам, «выпросил в райкоме комсомола путёвку для направления в Красную армию». Иван Чупрынов освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Польшу, был участником Сталинградской битвы и штурма Берлина. Окончание войны он встретил на реке Эльбе в Германии. Четырежды раненный герой после войны 34 года посвятил работе в органах юстиции Кирова и Кировской области. «Иван Дмитриевич — легендарная и сильная личность. Он и сейчас занимает активную жизненную позицию, ведет работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», — отметили в теруправлении.

07:01 09.05.2019 В Магадане завершилось праздничное шествие в честь Дня Победы. В параде принимали участие военные и пограничники, спасатели и пожарные МЧС, бойцы Росгвардии и сотрудники полиции, офицеры правоохранительных служб, офицеры уголовной исполнительной системы региона, колонны судебных приставов и таможенников, магаданские юнармейцы, курсанты центра военно-патриотической подготовки «Подвиг» и Молодежного патриотического клуба «Наследие». На трибунах парад принимали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших героев, представители организации «Боевое братство», члены магаданского Совета ветеранов, почетные граждане города и области, губернатор Магаданской области Сергей Носов. Читайте также: На Колыме прошёл парад в честь Дня Победы

07:04 09.05.2019 За час до парада в центре Оренбурга ещё не многолюдно. В городе звучат песни на военную тему и посвященные Дню Победы. Правоохранители уже на боевом посту и работают сегодня в усиленном режиме. Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM.

07:06 09.05.2019 В честь Дня Победы в Магадане сегодня состоялась легкоатлетическая эстафета и бесплатный показ кинофильмов военной тематики в кинотеатре «Горняк». Колымчан угощали солдатской кашей из полевых кухонь, были представлены концертные программы, состоялись и народные гуляния в городском парке. Празднование Великой Победы в Магадане завершится ночью салютом.

07:08 09.05.2019 В Оренбурге у Дома офицеров первые участники готовятся к параду. Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM.

07:11 09.05.2019 Хабаровский край гордится тем, что в годы Великой Отечественной войны в цехах заводов и фабрик региона, в портах ковалась Победа. Здесь строили боевые корабли и самолеты, ремонтировали танки и минометы. Об этом сказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, поздравляя ветеранов и всех жителей Хабаровского края с Днём Великой Победы. За годы войны в регионе было построено 20 крупных промышленных предприятий, новые порты, производительность труда выросла вдвое, не смотря на то, что треть кадровых рабочих ушла на фронт. Сергей Фургал пожелал жителям края, ветеранам Великой Отечественной мира, счастья, успехов в труде. Подробности в материале: В войну Хабаровский край строил боевые корабли и самолёты: Фургал

07:11 09.05.2019 Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Алексея Латынова. Он был призван на фронт после пяти месяцев обучения в военной Академии имени Дзержинского в Москве, командовал минометным полком. Когда советские войска заняли Львов, Алексея Латынова назначили комендантом города. Среди наград — ордена Красной звезды, Отечественной войны 2-й степени, Александра Невского, два ордена Боевого красного знамени, медали Маршала Жукова и «За победу над Германией». Фото: pnzreg.ru

07:13 09.05.2019 На День Победы в парадном строю во Владивостоке прошли моряки, десантники и авиаторы, прошло 53 единицы боевой техники, в том числе легендарный танк Т-34. «Это день национального триумфа, гордости, народной скорби и вечной памяти. Победа ковалась на передовой и в тылу, ее приближали мужество и доблесть тысячи бойцов. Сегодня мы склоняем голову перед теми, кто не вернулся», — сказал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Подробности в материале: Победный парад прошёл во Владивостоке

07:14 09.05.2019 В Оренбурге по пути на парад можно купить георгиевскую ленточку, шары и флажки. Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM.

07:18 09.05.2019 Оренбуржцы идут на парад. Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM.

07:20 09.05.2019 Шеф-редактор Дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексей Иванов встречает День Победы на Севере Приморского края в Дальнегорске. В его семье чтут память героя, дедушки жены — Скутельник Ивана Климентьевича. Подробнее в материале:ИА REGNUM встречает День Победы на Дальнем Востоке

07:22 09.05.2019 В Якутии сегодня нет ни одной семьи, которой бы не коснулась самая кровопролитная война ХХ века, отметил председатель Госсобрания республики Пётр Гоголев. По его словам, Якутия отправила на фронт 62 тысячи человек, из которых почти 40 тысяч не вернулись с полей сражений. «В память о наших земляках, участвовавших во всех крупных битвах Великой Отечественной войны и прославившихся своим бесстрашием, с честью выполнивших свой долг перед Родиной, мы устанавливаем памятники, мемориальные комплексы, продолжаем жить и развивать республику дальше. Нет у нас другого такого дня, нет иного торжества, чем 9 мая, которое бы имело столь важное объединяющее значение не только для тех, кто воевал и трудился в тылу, но и для тех, кто родился в мирное время. Годы идут. Время все больше отдаляет нас от трагических событий тех лет, заглушая боль потери поколений, прошедших через адское пекло войны и выросших на руинах разрушенной, но не побеждённой и не сломленной страны. Через год страна будет отмечать очередной юбилей Великой Победы. 75 лет — почётный возраст для обычного человека, а для героев, встретивших Великую Отечественную войну в полном расцвете сил, столь важный временной рубеж — очередной бесценный подвиг, а для нас — повод выразить им слова благодарности», — сказал спикер Ил Тумэн.

07:29 09.05.2019 Если специальная комиссия подтвердит повреждение дорожного полотна в Нижнем Новгороде от тяжёлой военной техники, на которое пожаловались горожане, то его ремонт проведут после праздников. Об этом: Повреждения дороги от тяжёлой военной техники устранят после Дня Победы

07:32 09.05.2019 В Ульяновске запланированы концерты, памятные митинги, выступления местных коллективов, спортивные состязания, выставки. Подробнее: Митинги, «поющие» трамваи, запевалы «Бессмертного полка»: Ульяновск 9 мая

07:34 09.05.2019 В Пензе праздничные мероприятия в честь Дня Победы начнутся с молебнов, шествия «Бессмертного полка» и театрализованных событий в парках и скверах. Подробнее: В Пензе праздник начнётся с молебна и шествия «Бессмертного полка»

07:40 09.05.2019 В военном параде в столице Бурятии 9 мая участвовало 1600 человек, из которых 1200 военнослужащих. В составе механизированной колонны проехали несколько десятков единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня, ствольная буксируемая артиллерия, зенитные системы, а также пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Также в состав колонны вошли ретро автомобили времен Великой Отечественной войны. Читайте подробнее: Парад Победы прошёл в Улан-Удэ

07:41 09.05.2019 В День Победы во Владивостоке колонна «Бессмертного полка» вытянулась более чем на полкилометра. «В нашей семье и прадедушки и прабабушки принимали участие в Великой Отечественной войне, были награждены медалями и орденами и после войны прожили долгую жизнь», — рассказал участник «Бессмертного полка» Андрей. Подробнее в материале: Бессмертный полк во Владивостоке собрал больше 20 тысяч человек

07:47 09.05.2019 Честь открывать торжественное прохождение войск Благовещенского гарнизона, посвященное празднованию 74-й годовщине Великой Победы, заслужила знаменная группа, в которую вошли лучшие курсанты военного училища имени маршала Рокоссовского. В параде приняли участие курсанты ДВОКУ — будущие офицеры: арктические стрелки, горники, морские пехотинцы, мотострелки, военнослужащие республик Абхазия, Южная Осетия, Кыргызстан, Таджикистан, а также парадные расчеты иностранных военнослужащих — представители Йемена, Анголы, Афганистана, Конго, Мали, Палестины, Лаоса, Венесуэлы, Бурунди, Камеруна, Гвинеи, Намибии, Нигера, Руанды, Вьетнама, Эсватини, Йемена, Перу. Флаги своих стран несли отличники учебы — самые лучшие курсанты. Подробнее в материале: Парад Победы в Благовещенске: в строю прошли полторы тысячи человек:

07:48 09.05.2019 В Перми собираются участники «Бессмертного полка». Фото: Алексей Мазуров, ИА REGNUM.

07:49 09.05.2019 Глава Татарии Рустам Минниханов поздравил жителей региона с 74-й годовщиной Великой Победы над фашистскими захватчиками: «Многие десятилетия минули с того незабываемого дня, когда на нашу опалённую пожарищем землю пришла долгожданная весть об окончании Великой Отечественной войны. Но события трагических и героических военных лет никогда не сотрутся из нашей памяти, став неразрывным связующим звеном духовно-патриотической преемственности поколений. Война пронеслась по нашей стране разрушительным смерчем, уничтожив на своём пути тысячи городов, десятки тысяч сёл и деревень, унеся более двадцати шести миллионов человеческих жизней. Эта самая страшная в истории человечества война не щадила никого — ни детей, ни женщин, ни стариков, оставив глубокий, незаживающий шрам на сердце каждого человека и всего нашего многонационального народа. Священная война с «коричневой чумой» мобилизовала на смертельный бой с ненавистным врагом всю нашу огромную державу. Повсеместно — на полях сражений, в голодном кольце ленинградской блокады, в глубоком тылу — у круглосуточно работающих станков, на колхозных нивах и в конструкторских бюро советские люди самоотверженно сражались за свободу Родины, приближая долгожданный День Победы. Только из Татарстана на фронт ушло более семисот тысяч человек, почти половина из которых не вернулась домой. Никогда не померкнут имена Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гания Сафиуллина, Николая Столярова, Гази Загитова и многих других, чьи героические судьбы стали ярким примером самоотверженности и верности долгу. Как писал в нацистском плену татарский поэт Муса Джалиль: «Умирая, не умрёт герой — мужество останется в веках. Имя прославляй своё борьбой, чтоб оно не молкло на устах»! Сегодня мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших и воздаём должные почести ныне здравствующим героям — фронтовикам и труженикам тыла. Огромное вам спасибо, уважаемые ветераны, за мужество, трудолюбие, мудрость, неиссякаемый жизненный оптимизм и активное участие в жизни родной республики! Долгих вам лет жизни! Пусть больше никогда на нашу землю не опускается страшная тень войны, а глаза наших жён и матерей не наполняются слезами скорби и отчаянья! Пусть над нашей любимой Отчизной всегда развевается завещанное героями победное знамя! Мира вам, счастья, добра и благополучия! С Днём Великой Победы!» Читайте также: «Священная война с «коричневой чумой»: Минниханов поздравил с Днём Победы

07:51 09.05.2019 Шествие Бессмертного полка стало самым массовым мероприятием 9 мая в Магадане. Жители региона несли портреты своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне, и их фронтовые награды. Фотографии родственников тех лет есть не у всех, многим известны только имена и фамилии. Читайте также: «Бессмертный полк» прошёл по Магадану

07:54 09.05.2019 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с 74-летием Победы, отметив, что тогда была подведена черта под самым масштабным военным конфликтом в истории человечества: «Именно советские воины нанесли врагу сокрушительный удар. Смоленск, Москва, Харьков, Сталинград, Севастополь, Варшава, Будапешт, Берлин, Курская дуга — сотни мест на карте стали символами храбрости и героизма наших солдат! Почти миллион жителей Горьковской области ушли тогда на фронт, а треть из них уже не вернулись домой. Наш долг — вечно хранить память об их подвиге, воспитывать на его примере новые поколения. Пока воины сражались на фронте, здесь, в тылу, ковалось оружие Великой Победы. Танки и артиллерийские системы, самолеты и подводные лодки — новейшие образцы военной техники выпускались в Горьком, несмотря на взрывы фашистках бомб! В День Победы мы отдаем дань памяти всем, кто приближал радостное событие! Низкий поклон ветеранам, тем, кто сражался с фашистами лицом к лицу и трудился в тылу! Мы гордимся вами! Вечная память погибшим за правое дело! Пусть их подвиг живет в веках! В этот великий праздник желаю всем жителям Нижегородской области здоровья, счастья, благополучия и мира!»

07:56 09.05.2019 Екатеринбург. На площади 1905 года перед парадом. Фото: Дмитрий Красноухов, ИА REGNUM.

07:59 09.05.2019 В годы Великой Отечественной войны из Кировской области на фронт ушли 600 тысяч человек. Поздравляя жителей региона, губернатор Игорь Васильев отметил, что гордится тем, что среди героев так много жителей Кировской области. «В условиях голода, без отдыха и сна кировчане трудились в тылу. В Киров эвакуировали предприятия из разных регионов страны. Круглосуточно на них производили оружие, боеприпасы, военное снаряжение, авиационное оборудование. Мужчины ушли на войну, а в тылу их заменили женщины и дети. Жители нашей области вылечили сотни тысяч раненых на полях сражений. В Кирове основали 50 госпиталей, в которых спасли более 30 тысяч фронтовиков. Кировская область в годы войны стала приютом для беженцев и сирот, поставляла продовольствие на фронт, вносила вклад в Фонд обороны страны», — добавил губернатор. «И наша основная задача сегодня сделать так, чтобы подвиг всех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, тех, кто восстанавливал страну в послевоенные годы, — не был забыт. Историю подвига русского солдата мы должны достоверно передать новому поколению россиян и не допустить ее искажения. Низкий поклон и безмерная благодарность нашим дорогим ветеранам! Вы не только победили в той страшной войне. Вы вернулись с поля боя и подняли из руин свою Родину. Именно благодаря вам мы можем строить планы на будущее, растить детей в свободной стране. Уважаемые кировчане! От всей души поздравляю вас с Днём Победы! Желаю всем нам мира и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и безмерной любви к своей Родине!» — резюмировал Игорь Васильев в своём поздравлении с 74-летием Победы.

08:02 09.05.2019 Участники парада в Оренбурге. Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM.

08:04 09.05.2019 Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей с 74-летием Великой Победы, отметив, что особыми словами благодарности ему хочется вспомнить тех людей, что трудились в конструкторских бюро и разрабатывали новые виды вооружения: «Тяжёлые бои и победные залпы той страшной войны отгремели почти три четверти века назад. Но и сейчас в начале мая мы ежегодно вспоминаем своих дедов, в самых кровопролитных сражениях в человеческой истории защитивших родную землю, в труднейших условиях отстоявших независимость нашей Родины, — сказано в поздравлении руководителя региона. — За Великую Победу страна заплатила миллионами человеческих жизней. Наша небольшая Удмуртия в суровые годы войны лишилась полутора сотен тысяч сыновей и дочерей, отправленных на фронт. Тяжело досталось то время и землякам, трудившимся на оборонных заводах, строительстве железной дороги, полях и фермах республики. Особыми словами благодарности хочется вспомнить людей, которые в годы войны в конструкторских бюро разрабатывали новые виды вооружений. В их числе был и Михаил Тимофеевич Калашников. Вековой юбилей гения инженерной мысли мы с вами отметим в этом году. Сегодняшнее поколение россиян всегда будет ощущать себя в долгу перед поколением ветеранов. Низкий вам поклон, дорогие друзья, за мир, за возможность свободно строить наше будущее. Искренне поздравляю вас с праздником и желаю вам крепкого здоровья, любви и внимания близких, благополучия, оптимизма и долгих лет жизни!».

08:06 09.05.2019 Корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко встречает День Победы в свободном порту Ванино Хабаровского края. Здесь рано утром все жители порто-франко по давней традиции собрались на торжественный митинг у Обелиска Победы. В семье Ольги чтят память фронтовиков — дедушки Карпа Арсентьевича Маклакова и его старшего сына — Петра Карповича Маклакова. Петр погиб, освобождая Украину от фашистов, дел, Карп Арсентьевич вернулся живым, но с тяжелейшими ранениями. Его уже нет в живых, но в семье его помнят и дорожат этой памятью. «Мы должны жить так, чтобы быть достойными этой Победы», — считает Ольга Демиденко. Подробнее в материале:ИА REGNUM встречает День Победы в Хабаровском крае

08:06 09.05.2019 В Екатеринбурге на Широкореченском мемориале утром 9 мая прошла традиционная торжественно-траурная церемония «Память». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Свердловской области. Участие в ней приняли ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, суворовцы, кадеты, чиновники. Возглавили церемонию уральский полпред Николай Цуканов, губернатор Евгений Куйвашев и командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин и другие. К Вечному огню возложили венки. Отметим, эта церемония проходит традиционно каждое 9 мая. Об этом: В Екатеринбурге прошла торжественно-траурная церемония «Память»

08:09 09.05.2019 Парад Победы из Ижевска будут транслировать в прямом эфире. Жители региона, которые не смогли попасть в столицу республики, смогут увидеть торжественное празднование в режиме реального времени: Парад начнётся в 10:00 совместно с праздничным шествием военно-патриотических объединений, силовых структур и представителей промышленных предприятий Удмуртии. В этом году на участие в нём заявилось рекордное число участников — 1865 человек. Также в колонне пройдут свыше 50 единиц военной техники, ретро-автомобили, ожидается участие практически всех модификаций зенитно-ракетных комплексов ТОР, в том числе гусеничного арктического «Тора». Механизированную часть Парада посвятят 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова.

08:09 09.05.2019 Объезд войск на площади им. Ленина в Оренбурге. Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM.

08:10 09.05.2019 «Бессмертный полк» в Горно-Алтайске (Республика Алтай). Фото: Татьяна Иващенко

08:12 09.05.2019 «Страшная война забрала у меня обоих дедов, одного в 1942 году, а другого — в 1943-е, — рассказал общественник и эколог Якутии, председатель общественного движения «СИР» (Земля) Иван Степанов. — Не хочу повторения войны! За эту Победу наши деды заплатили самую высокую цену. Пусть человечество живет всегда только под мирным небом! Вечная слава и вечная память всем, кто не побоялись отдать свою жизнь, защищая Родину!». Он опубликовал видео с шествия «Бессмертный полк» в алмазной столице России, городе Мирный.

08:12 09.05.2019 В столице Китайской Народной Республики — городе Пекине прошла, ставшая уже традиционной, акция «Бессмертный полк». Об этом: В Пекине состоялась акция памяти «Бессмертный полк»

08:15 09.05.2019 Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин в колонне «Бессмертного полка» в Горно-Алтайске Фото: Татьяна Иващенко, ИА REGNUM

08:16 09.05.2019 Жители Перми собираются на «Бессмертный полк». Фото: Алексей Мазуров, ИА REGNUM.

08:18 09.05.2019 В Оренбурге начался парад Победы. Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM.

08:18 09.05.2019 Общегородской митинг, посвящённый 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, прошёл в Сквере Победы в Биробиджане. Губернатор области Александр Левинталь поздравил биробиджанцев с Великим Праздником, отметив, что подвиг поколения, пережившего войну, никогда не уйдет из наших сердец. Торжественный митинг завершился парадом войск биробиджанского гарнизона и прохождением Бессмертного полка. Подробности в материале: В Биробиджане встретили День Победы

08:19 09.05.2019 В столице Бурятии прошёл марш «Бессмертного полка». Тысячи горожан с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли по улицам Улан-Удэ. Читайте также: Тысячи жителей Бурятии присоединились к акции «Бессмертный полк»

08:21 09.05.2019 Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил с Днем Победы и пожелал всем здоровья и мира. Читайте также: В День Победы спикер Госдумы пожелал всем мира

08:21 09.05.2019 Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей столицы Татарии с Днем Победы: «9 Мая — священная дата в отечественной истории, которая всегда будет напоминать нам, какой ценой завоеван мир на земле. Этот день стал символом беспрецедентного мужества и стойкости нашего народа, который отстоял родную землю в кровопролитных боях. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, на чью долю выпали ужасы войны и боль утрат. Вечная слава героям, павшим на полях сражений! Низкий поклон тем, кто выжил, кто работал в тылу, приближая этот светлый день, кто вынес тяготы послевоенных лет, поднял страну из руин и пепла! Благодаря героизму наших отцов, дедов и прадедов мы живем в свободной и сильной стране, имея возможность жить и растить детей. Желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, добра, счастливых и долгих лет жизни, а всем жителям Казани — мирного неба над головой! С Днем Великой Победы! С праздником, любимый город!».

08:24 09.05.2019 Бронетранспортёр. День Победы в Горно-Алтайске (Республика Алтай). Фото: Татьяна Иващенко, ИА REGNUM

08:25 09.05.2019 В Екатеринбурге проходит парад к 74-летию Великой Победы. Парадные расчёты идут по площади 1905 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Открыли парад воспитанники Екатеринбургского суворовского училища. Также по площади пройдут представители «Юнармии», войска Центрального военного округа и т.д. На трибуне возле памятника Ленину участников парада приветствуют уральский полпред Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие. После парада состоится прохождение колонны «Бессмертного полка». Подробности в материале: В Екатеринбурге начался парад Победы

08:27 09.05.2019 Глава Бурятии Алексей Цыденов прошёл в колонне участников «Бессмертного полка» в Улан-Удэ фото: egov-buryatia.ru

08:27 09.05.2019 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов поздравил с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне. «В этот праздник мы испытываем гордость за мужество и стойкость фронтовиков, партизан, ополченцев, блокадников и тружеников тыла», — отметил Миронов.

08:29 09.05.2019 В Оренбурге праздничные мероприятия 9 мая по традиции в 10:00 местного времени (08:00 мск) открывает торжественный митинг с прохождением личного состава войск Оренбургского гарнизона. По главной площади торжественным строем прошли лучшие представители воинских частей Оренбургского гарнизона, оренбургских подразделений силовых ведомств РФ, а также юнармейцы и кадеты. Читайте также: В Оренбурге проходит парад Победы

08:31 09.05.2019 Торжественный маршем в честь Дня Победы по площади им. Ленина в Оренбурге прошли студенты образовательных учреждений. Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM.

08:32 09.05.2019 Участники акции «Бессмертный полк» в Улан-Удэ Фото: egov-buryatia.ru

08:33 09.05.2019 В Перми праздничные действия в честь 74-й годовщины Победы начались в 10:00 местного времени (08:00 мск) на Октябрьской площади. Главным лейтмотивом празднования в 2019 году стали песни военных лет. Перед парадом сводный хор региона исполнил музыкальную композицию пермских авторов «День Победы!». В состав «Хора поколений» вошли учащиеся детских музыкальных школ, вузов и ссузов, представители хора ветеранов из разных районов города. Читайте подробнее: Пермь празднует День Победы: лейтмотив и парад

08:35 09.05.2019 Шествие «Бессмертный полк» в Москве пройдёт по традиционному маршруту, сообщила корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева. «Маршрут будет традиционный — стараемся сделать мероприятие традиционным, чтобы люди понимали, куда они идут. Мы обращались к партиям, концессиям, частным организациям, на тему того, что «Бессмертный полк» — это не место для рекламы, тут люди идут с портретами воевавших родственников», — сказала Цунаева. По её словам, число участников московской акции ожидается не меньшим, чем в прошлом году. Читайте также: «Бессмертный полк» — не для рекламы: организаторы обратились к партиям

08:36 09.05.2019 Парад в Екатеринбурге продолжается. На брусчатку площади 1905 года выехала бронетехника. Возглавляет колонну легендарный танк «Т-34»

08:36 09.05.2019 В годы войны медпомощь в столице Татарии получили более 340 тыс. солдат и офицеров, а из республики в действующую армию призвали более 700 медиков. Одна из них — военно-полевой хирург, подполковник медицинской службы, ныне ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Емелина. Подробности в материале: На фронт из Татарии ушли свыше 700 медиков: история ангела в белом халате Фото из личного архива Татьяны Емелиной, предоставлено администрацией Казани.

08:37 09.05.2019 Никто не забыт и ничто не забыто должно быть не девизом, а реально воплощённым делом. Ещё тысячи бойцов Красной Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны, не вспоминаются в День Победы поимённо. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM автор идеи «Бессмертный полка», сопредседатель общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», руководитель штаба движения в Тюменской области Геннадий Иванов. «В колоннах «Бессмертного полка» мы несём портреты своих родственников, павших на фронтах Великой Отечественной, а также выживших и поднявших страну из руин. Но остаются до сих пор забытыми молодые ребята 17−18 лет, которые не имели родственников, были сиротами, воспитывались в детских домах, не успевшие создать семью, и погибшие за наше мирное небо над головой. Кто об этих ребятах вспомнит? Каждый солдат Красной Армии, павший на фронтах той страшной войны, достоин нашей памяти и преклонения. Они все — герои. Недавно внёс предложение подключить школьников и студентов к поиску фронтовиков, у которых не осталось родственников. Подчеркну, что поисковая работа должна вестись интересно, не по указке. Чтобы нынешним мальчишкам и девчонкам было любопытно разузнать, раскопать, найти героя, чтоб с азартом это делали ребята. Тогда будет толк в патриотической работе», — пояснил Геннадий Иванов. Помимо этого, Геннадий Кириллович предлагает изменить формат штендеров. На одной стороне — портрет героя, на оборотной стороне портрета — разместить короткую информацию о человеке: где воевал, где погиб, перечислить самые значимые награды. Что касается надписей «Спасибо деду за Победу», которые любят размещать автомобилисты в День Победы, то и здесь Геннадий Иванов призывает к конкретике. «Уж если благодарите, то укажите, какого именно деда. Прикрепите фотографию, напишите имя, отметьте, где служил, где погиб», — предлагает автор идеи «Бессмертного полка». Особенно Геннадий Иванов призывает к бережному отношению к памяти погибших и к ветеранам. «Появился «Бессмертный цех», «Бессмертный завод» и другие шествия, посвящённые труженикам тыла. Ковавшие победу в тылу также заслуживают нашего преклонения, уважения и памяти. Но не только ведь промышленность работала на фронт, но и сельское хозяйство. Представьте себе колонну «Бессмертная свиноферма». Осторожнее надо с порывами. Напомню, мы ещё не всех фронтовиков вспоминаем в День Победы. И разъединять колонны — это неправильно на мой взгляд. Можно встать в общий строй «Бессмертного полка» и с предком — тружеником тыла. Он тоже достоин быть в этом строю. Но у нас дошло ведь до того, что Наталья Поклонская понесла портрет царя Николая Второго в колонне «Бессмертного полка». Это многих разъединило. Тогда как сама идея, наоборот, объединяющая. Она объединяет людей из разных стран, разных взглядов, национальностей и вероисповедания. Мы все чтим в этот день людей, остановивших солдат Третьего рейха, готовых насадить фашизм по всей планете. Об этом мы должны помнить», — считает Геннадий Иванов. Читайте подробнее: Автор «Бессмертного полка»: «С гордостью неся штендер, помните о ещё живых»

08:38 09.05.2019 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил с Днем Победы и пригласил на митинг и концерт в Москве. «Победа над черной чумой дала человечеству возможность вздохнуть свободно и в полной мере осознать, что Советская страна — самая героическая, самая храбрая, самая умная и самая смелая Держава в мире», — отметил Зюганов. Подробности в материале: Геннадий Зюганов поздравил с Днем Победы и пригласил на манифестацию

08:43 09.05.2019 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан своей страны с Днём Победы и призвал помнить уроки Великой Отечественной войны. Об этом: Президент Казахстана поздравил сограждан с Днём Победы

08:44 09.05.2019 В Тюмени стартовал Парад Победы. Фото: пресс-служба администрации Тюмени

08:44 09.05.2019 Парад в Оренбурге завершён. Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM.

08:46 09.05.2019 В Самаре к 74-летию Победы для тех ветеранов, кто в силу возраста и самочувствия 9 мая не сможет принять участие в торжествах, за день до того устроили парады прямо во дворах. Подобное мероприятие в столице региона было проведено в первый раз. «Слава нашим ветеранам-защитникам отечества!» — написал на личной странице в соцсетях губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В официальном поздравлении глава региона отметил, что День Победы — это самый дорогой, близкий, поистине святой для каждого из нас праздник: «В Великой Отечественной войне, самой страшной и кровопролитной в истории человечества, пострадала каждая советская семья. Наш народ отстоял свободу и независимость Родины ценой невосполнимых, многомиллионных потерь. Суровые итоги войны и сегодня наполняют наши сердца болью и горечью, но одновременно — глубокой благодарностью за великий Подвиг и мужество советского народа. Массовый героизм, невиданная стойкость и мужество наших отцов, дедов и прадедов, их безграничная любовь к Отечеству позволили совершить почти невозможное — остановить сильного, коварного, непобедимого доселе врага и, пройдя через тяжелейшие испытания, освободить весь мир от фашизма. На нашу область в годы войны была возложена особая государственная миссия — здесь ковалось оружие Победы, а сам Куйбышев стал запасной столицей страны. И сегодня мы верны славным боевым и трудовым традициям, заложенным поколением фронтовиков, чтим память о войне и ее героях, передаем эту священную вахту Памяти молодежи. С особой теплотой я обращаюсь к нашим ветеранам, труженикам тыла, блокадникам, — всем, кто пережил страшные военные годы, каждый день приближая Великую Победу. Земной вам поклон за все, что вы сделали для фронта, для Победы, для восстановления и развития страны, укрепления ее независимости, для благополучной и мирной жизни грядущих поколений. Достойно пройдя дорогами войны, преодолев все выпавшие на вашу долю невзгоды, беды и лишения, вы оставили потомкам ценнейшее наследство — память о своих великих деяниях и веру в безграничные силы нашего народа. Ваш пример вдохновляет нас на преданное служение Отечеству и труд ради настоящего и будущего России, ради ее величия и процветания, дает возможность почувствовать наше единство в решении новых задач, которые ставит перед нами время. От всей души желаю вам, дорогие ветераны, и всем жителям нашей губернии здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и всего самого лучшего! С праздником, дорогие земляки! С Днем Великой Победы!» Департамент информационной политики области в соцсетях отметил, что «лейтмотив праздничной программы — воспоминания о героях, чьи имена носят улицы Самары» — 14 из них названы в честь героев Великой Отечественной войны.

08:49 09.05.2019 В Хабаровске в военном параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 2 тыс. солдат и офицеров Восточного Военного округа. В параде приняли участие парадные расчеты МЧС, МВД, курсанты военных училищ, кадеты. В свободном порту Ванино в честь Дня Победы прошел торжественный митинг у обелиска Победы. Подробнее читайте в материале:Хабаровский край празднует День Победы

08:49 09.05.2019 В Екатеринбурге завершился парад Победы. По брусчатке площади 1905 года прошли войска Центрального военного округа, курсанты Екатеринбургского суворовского училища, представители силовых структур и движения «Юнармии». Подробности в материале: Парад в Екатеринбурге завершён

08:52 09.05.2019 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил жителей региона и ветеранов с 74-летием Победы: «9 мая 1945 года наши деды и прадеды поставили точку в летописи самой жестокой и кровопролитной войны в истории человечества. Не они ее начали, но они остановили врага, не сдали Москву и Сталинград. Гнали врага от Курска и Минска. Освободили Прагу и Белград. Взяли Вену и Берлин! Сегодня на главной площади Саратова участники тех великих событий — воины-герои, труженики тыла. И вы — их достойные потомки! Все, для кого память и патриотизм — равносильны понятиям чести и долга!» Поздравление прозвучало 8 мая во время торжественного прохождения войск Саратовского гарнизона и театрализованного представления, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

08:58 09.05.2019 В Казани глава республики Рустам Минниханов в преддверии Дня Победы вручил родственникам ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной войны удостоверения к государственным наградам. Орденом Александра Невского был награжден Павел Миронович Эзеков (умер в 1945 году), Орденом Отечественной войны II степени — Мухлис Сарварович Хайров (погиб в 1942 году), медалью «За отвагу» — Федор Сергеевич Морозов (погиб в 1943 году).

09:00 09.05.2019 «Бессмертный полк» в Перми сформирован. Шествие началось. Фото: Алексей Мазуров, ИА REGNUM.

09:02 09.05.2019 На площади 1905 года в Екатеринбурге — концерт и показательные выступления. Скоро сюда придут колонны «Бессмертного полка».

09:04 09.05.2019 Акция «Бессмертный полк» является наглядным примером того, что Великая Победа была всенародной, сообщила корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева. «Лично для меня тема войны близка с детства. Я с 13 лет состою в поисковой группе, 36 лет прошло, как я в неё вступила. Подвиг, судьбы, которые война переломала, плотно укоренились в моей жизни. Ко Дню Победы и к акции «Бессметный полк» отношение особое. Когда представляешь себе цифры — это одно. Когда видишь колонну, которая несёт портреты, появляется ощущение гордости за то, что люди помнят и чтят героев своей страны. Понимаешь, что победа была всенародной, что День Победы — это всенародный праздник. Когда видишь такое количество портретов, понимаешь, что война коснулась каждой семьи», — сказала Цунаева. Об этом: Сопредседатель «Бессмертного полка»: «С 13 лет состою в поисковой группе»

09:04 09.05.2019 Жители села Чокурдах Аллаиховского района Якутии пронесли фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, через пургу. На фото с шествия «Бессмертного полка» в заполярном селе — сугробы и метель. Фотографию с шествия Бессмертного полка в Чокурдахе опубликовал блогер, фотограф и журналист Якутии Владислав Коротов. Подробнее в материале: В заполярном селе Якутии «Бессмертный полк» пробивался сквозь пургу

09:05 09.05.2019 «Бессмертный полк» в Перми. Фото: Алексей Мазуров, ИА REGNUM.

09:08 09.05.2019 На акции «Бессмертный полк» в Москве будет присутствовать французская делегация. Для участия в праздничном шествии в столицу России приехали члены «Ассоциации памяти 120 лет», выпускники военной школы Сен-Сир, чьи родные вместе с советскими солдатами давали отпор врагу в тяжёлые дни войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: «Бессмертный полк» в Москве посетит французская делегация

09:10 09.05.2019 Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков с Днём Победы. Глава региона отметил, что есть немало памятных дней в истории нашей страны, но 9 мая — день Великой Победы — особенный. «Он объединяет всех нас, от мала до велика, вне зависимости от национальности, политических или религиозных убеждений. С особенным чувством, от всей души поздравляю каждого из вас с этим светлым днем! Низкий поклон нашим ветеранам и труженикам тыла. Мы помним и чтим ваш подвиг! Миллионы наших родных и близких не дожили до Дня Победы, но, благодаря их жертвам, мы не знаем ужасов войны и можем мирно трудиться на своей земле, растить детей и беречь память о тех, кто защитил нашу Родину. Наш долг бережно хранить и воспитывать в себе этот дух, объединяющий многонациональный народ России в самые трудные и опасные моменты истории и позволяющий с уверенностью смотреть в будущее», — отметил Вадим Шумков.

09:11 09.05.2019 В Перми после того, как по Октябрьской площади прошёл парад войск и военной техники, с Комсомольского проспекта до Театра-Театра огромным потоком двинулась колонна Бессмертного полка. Шествие многотысячной колонны стало отдельным событием празднования Дня Победы в Перми. Подробности в материале: Вслед за войсками и военной техникой по Перми идёт Бессмертный полк

09:13 09.05.2019 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин поздравили жителей региона с 74-летием Победы: «Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые земляки! Примите самые сердечные поздравления с самым важным праздником для всех россиян — Днем Великой Победы! Есть разные даты в календаре событий, но эта — особая. Каждую семью без исключения коснулась война, самая кровопролитная в истории человечества. А потому День Победы по праву именуется праздником священной памяти и гордости за народ и армию нашей великой страны. 27 миллионов человеческих жизней унесла та война. Тамбовщина, как вся наша великая страна, заплатила огромную цену за Победу. Более 420 тысяч наших земляков воевало на фронтах Великой Отечественной, около 200 тысяч погибло в сражениях. Низкий им поклон и вечная память. И неслучайно теперь мы пишем слово Победа с большой буквы, тем самым, подчеркивая величие подвига народа. Подвига, отлитого из боли и горечи потерь, омытого кровью павших солдат и слезами скорбящих вдов. С каждым новым годом время неумолимо отдаляет нас от победной весны 1945 года, но в наших сердцах навсегда останется светлая память и гордость за героическое поколение, ставшее примером самоотверженного служения своему Отечеству. Уважаемые ветераны! Проявленные вами стойкость и мужество, вся ваша жизнь — пример для последующих послевоенных поколений. Мы в неоплатном долгу перед вами. Желаем вам, здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! А всем тамбовчанам — мира, добра, чистого неба над головой! С праздником нашей Великой Победы!»

09:13 09.05.2019 Свыше 158 тысяч жителей Дагестана ушли на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны. Многие из них были награждены орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза удостоены 58 дагестанцев. Один из них —танкист Магомед-Загид Абдулманапов. Ему было всего 22 года, когда в составе группы разведчиков на крымской земле он вступил в неравный бой с батальоном фашистских захватчиков и погиб, прославив свое имя в веках. Герой Советского Союза Магомед-Загид Абдулманапов Красавец-горец имел славу отважного разведчика, который неоднократно ходил по тылам врага. Товарищи, служившие с ним, рассказывали, с какой теплотой он вспоминал родной дом в Дагестане, мечтал, как вернется туда после войны. Во время рейда семеро разведчиков наткнулись на батальон гитлеровцев. Раненых в неравном бою, долго пытали. Изверги вырезали звезду на груди Магомеда Абдулманапова, но он стойко выдержал все испытания, не выдав важных данных, которых добивались от него фашисты. Все его товарищи поступили также: никто не нарушил верности присяге и даже имени своего не выдал. За свой подвиг все семеро разведчиков были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. В Крыму в селе Геройское Сакского района им установлен памятник. Читайте о подвиге: Воевать смело — умирать с честью! Заповедь горца, защитившего Родину

09:13 09.05.2019 В столице Донецкой Народной Республике — Донецке сегодня, 9 мая, начался парад по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Читайте также: Парад Победы проходит в столице Донецкой Народной Республики

09:14 09.05.2019 На Дворцовой площади Санкт-Петербурга завершается подготовка к военному параду в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он начнется в 10 утра по московскому времени. Читайте также: Петербург готовится к началу парада на Дворцовой площади

09:15 09.05.2019 «Бессмертный полк» шагает по улицам Перми. Фото: Алексей Мазуров, ИА REGNUM.

09:16 09.05.2019 Во втором по значению городу Татарии — Набережных Челнах проживают 2064 ветерана Великой Отечественной войны. Из них 105 участников войны, 43 узникафашистских концлагерей, 10 жителей блокадного Ленинграда, 1 362 тружеников тылаи 544 вдов погибших и умерших участников войны. Глава города Наиль Магдеев поздравил автоградцев с 74-летием Победы: «9 Мая мы торжественно отмечаем день Великой Победы советского народа над фашизмом. Мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших в боях во имя свободы и независимости Родины. Мы говорим «спасибо» нашим ветеранам, которые пройдя огненными дорогами войны, вернулись домой и восстанавливали страну из руин и пепла. Наш многонациональный народ, пройдя сквозь неимоверные испытания, потеряв миллионы своих сыновей и дочерей, дошел до Берлина и водрузил Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. Никогда в наших сердцах не померкнет память и о тех, кто днем и ночью сражался на фронтахи помогал раненным, кто ковал Победу в тылу, снабжая солдат оружием и хлебом. Сегодня нет в нашем городе семьи, которую бы война обошла стороной. Для каждого из нас День Победы — это праздник со слезами на глазах. Память о священном подвиге советского народа не угаснет никогда. Она отразится в истории новыми трудовыми подвигами внуков и правнуков тех, кто 74 года назад подарил нам мир и свободу. С праздником! С Днем победы!»

09:18 09.05.2019 Шествие «Бессмертного полка» в Благовещенске началось с улицы Трудовой и далее участники с портретами ветеранов Великой Отечественной войны продолжили движение по улице Ленина. Людей объединяли песни военных лет, которые знают все. Со слезами на глазах пели «Катюшу», «День Победы», «Вставай страна огромная». Среди шествующих было много детей в военной форме. Некоторые участники шествия несли портреты Иосифа Сталина. «У меня два портрета — моего дедушки Игната Степановича и Иосифа Виссарионовича Сталина. Потому что именно благодаря верховному главнокомандующему мы смогли победить в Великой Отечественной войне. Вера советского народа в этого человека помогла победить фашистов», — уверена Ирина. Подробнее в материале:Бессмертный полк в Благовещенске собрал более 21 тысячи участников

09:19 09.05.2019 Ветераны на праздновании Дня Победы в Екатеринбурге. Фото: Андрей Алексеев.

09:19 09.05.2019 Стивен Сигал на Красной площади Фото: Дарья Антонова

09:20 09.05.2019 В Екатеринбурге началось прохождение колонн «Бессмертного полка». Возглавляют шествие инвалиды-колясочники.

09:21 09.05.2019 В Екатеринбурге «Бессмертный полк» объединил 200 тысяч человек.

09:21 09.05.2019 Губернатор Красноярского края Александр Усс в Красноярске принял участие в митинге, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Вадим Кофман, пресс-служба правительства Красноярского края

09:23 09.05.2019 Десятки тысяч человек прошли в Бессмертном полку в Хабаровском крае. В Хабаровске акция собрала более 50 тысяч человек. Подробности в материале: Десятки тысяч человек прошли в «Бессмертном полку» в Хабаровском крае

09:26 09.05.2019 На Красной площади идут последние приготовления к началу торжественного парада в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Военные скандируют «Ура!» и проходят площадь тренировочным маршем. Места на трибунах занимают ветераны — их рассаживают сотрудники организации «Волонтёры победы». Присутствует большое количество детей — они держат в руках гвоздики для ветеранов и георгиевские ленточки в знак памяти. Также на Красной площади находится большое количество иностранных СМИ. Читайте подробнее: Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве

09:26 09.05.2019 В Екатеринбурге началось прохождение колонны «Бессмертного полка». Участники шествия идут по проспекту Ленина. Читайте также: В Екатеринбурге началось шествие «Бессмертного полка»

09:27 09.05.2019 За годы Великой Отечественной войны Нижегородская область поставила фронту 38 318 танков, самоходок, бронемашин, что составило 37% общесоюзного производства, в их числе танков Т-34—10 159 — 10,2%, самолётов — 16 324 (11,3%), орудий — 101 673 (23,9%), подводных лодок — 22 (43,1%). Выксунский металлургический завод изготавливал броневую сталь, которая помогала ковать победу на Курской дуге и великом танковом сражении под Прохоровкой. Горьковский автозавод в годы войны давал до 40% от всей военной техники, которая поступала на фронт.

09:30 09.05.2019 Красная площадь перед парадом Победы Фото: Дарья Антонова

09:31 09.05.2019 Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков (Единая Россия) на своей странице в соцсетях опубликовал стихи собственного сочинения, которые, по его словам, пришли к нему во время встречи с ветеранами. Они и стали первыми слушателями автора: На Мамаевом кургане — дожди, На Сапун-горе — тишина, А в Саратове с Соколовой горы Журавли кричат ветеранам: «Ура!»

09:34 09.05.2019 В столице Республики Алтай — городе Горно-Алтайске — в шествии «Бессмертного полка» приняли участие тысячи человек. В колонне шли жители региона от мала до велика. В том числе портреты своих героев несли первые лица Республики. Читайте также: «Бессмертный полк» торжественно прошагал по Горно-Алтайску

09:36 09.05.2019 Участники «Бессмертного полка» в Перми. Фото: Алексей Мазуров, ИА REGNUM.

09:37 09.05.2019 Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила ветеранов и земляков с Днём Победы. «В День Победы мы с особой силой чувствуем связь с героями-победителями. Мы скорбим и благодарим, вспоминая тех, кто пал на полях сражений. Среди них — 9587 югорчан. Югра не забыла, не забудет подвиг земляков. Имена ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза присвоены образовательным организациям округа, музеям, кадетским классам. Память о них — в отблесках пламени Вечного огня, в миллионах фотографий «Бессмертного полка», в стихах, музыке гимна защитников Отечества «Вставай, страна огромная». В этой победе мы черпаем силы для созидания мирной жизни, заботы о старшем поколении и наших детях», — отметила Наталья Комарова. Фото правительства Югры.

09:37 09.05.2019 В Нижегородской области поисковики ищут родственников погибшего в битве под Сталинградом Никиты Ивановича Новикова, которого считали пропавшим без вести. Уроженец Горьковской (Нижегородской) области погиб в 1942 году. На бумажном вкладыше медальона можно разобрать лишь надпись — сержант Новиков 1902 года рождения родился в деревне Спирино Богородского района и воевал в 524 стрелковом полку и в 112 стрелковой дивизии под Сталинградом. Останки солдата нашли поисковые группы в Городищенском районе Волгоградской области 1 мая 2019 года во время экспедиции, проводимой отрядом «Гвардеец», сообщило издание «Открытый Нижний».

09:40 09.05.2019 В честь Дня Победы на Ростральных колоннах в центре Петербурга в 9 часов утра были зажжены газовые факелы. Пламя будет гореть до полудня, а затем — с 17 до 23 часов. Огни Ростральных колонн, одного из главных символов Санкт-Петербурга, загораются несколько раз в году, в дни городских и всероссийских праздников и в особо торжественных случаях. Газовые факелы на Ростральных колоннах впервые зажглись 23 июня 1957 года.

09:41 09.05.2019 В Пскове в 10:00 начнётся парад войск Псковского гарнизона. Впервые в параде примет участие вновь сформированный в этом году десантно-штрумовой полк, а также офицерский парадный расчёт управления Псковского десантно-штурмового соединения. Читайте подробнее: Парадный расчёт десантно-штурмового полка выйдет на парад Победы в Пскове

09:41 09.05.2019 Воздушный «Бессмертный полк» на шести легендарных самолетах Великой Победы — истребителей «Як» поднялись в небо над Сургутом 9 мая 2019 года. В едином строю на своих бортах самолёты пронесли 12 портретов фронтовиков и символику «Бессмертного полка». За штурвалами «Як» — лётчицы пилотажной группы «Барсы» — единственной женской пилотажной группы России, которая базируется в Сургуте. Фото правительства Югры

09:42 09.05.2019 Акцию «Бессмертный полк» в Москве посетит английская делегация. Участники праздничного шествия пронесут портреты своих родных и близких — тех, кто помогал отстаивать мир и добиваться победы над фашизмом, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Английская делегация примет участие в «Бессмертном полку» в Москве

09:43 09.05.2019 Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер выступил с поздравлением ко Дню Победы. Он отметил. что для нашего народа этот праздник всегда будет священным: «Южный Урал внес свой весомый вклад в Победу — 18 000 танков дал фронту легендарный Челябинск-Танкоград, а каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, был из магнитогорской стали. Мы всегда будем помнить, какую высокую цену пришлось заплатить за Победу, поддерживать всех, кого опалила война, и передавать будущим поколениям память о великом подвиге нашего народа. Низкий поклон Поколению Победителей, долгих лет, счастья и благополучия!»

09:44 09.05.2019 В Нижнем Новгороде по инициативе благотворительного фонда «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» прошла акция с видео-поздравлением ветеранов ко Дню Победы. Жители региона всех возрастов выразили благодарность участникам Великой Отечественной войны.

09:45 09.05.2019 На площади 1905 года в Екатеринбурге инвалиды-колясочники — участники шествия «Бессмертного полка». Фото: Андрей Алексеев.

09:47 09.05.2019 «История не терпит сослагательного наклонения. 74 года назад Красная Армия поставила точку в войне, которая унесла десятки миллионов жизней. Этот факт незыблем, несмотря на попытки объявить Великую Отечественную «большим мифом» советского времени», — говорится в словах поздравления с Днём Победы от имени губернатора Новгородской области Андрея Никитина и спикера Новгородской областной думы Елены Писаревой. «День Победы — это то, что объединяет нас и помогает двигаться вперёд, развивать и укреплять нашу великую Россию, 74 года назад, сегодня и, не сомневаемся, в будущем. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, всем, кто приближал этот светлый день! Крепкого вам здоровья, счастливых и долгих лет жизни! Мира и добра всем жителям Новгородской области! С праздником! С Днём Великой Победы!», — говорится в тексте поздравления. Праздничные мероприятия в Великом Новгороде начнутся сегодня, 9 мая, в 10:00 с торжественного прохождения военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов по площади Победы-Софийской. Шествие «Бессмертного полка» в Великом Новгороде начнётся в 11:00.

09:47 09.05.2019 Около 900 сотрудников Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти и более 800 военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ заняты обеспечением правопорядка и безопасности в Северной столице в День Победы. Патрулирование на реках и каналах в центре города ведут пять катеров ОМОН Росгвардии.

09:48 09.05.2019 «Бессмертный полк» в Екатеринбурге дошёл до площади 1905 года. Фото: Андрей Алексеев.

09:52 09.05.2019 День Победы празднуют в Омской области. Торжества в Омске начались с возложения гирлянд и цветов к монументам воинской славы. Фото: пресс-служба правительства Омской области, Оmskportal.ru

09:52 09.05.2019 На Красную площадь в Москве прибыли члены правительства РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, на Красной площади находятся министр культуры РФ Владимир Мединский, министр образования РФ Ольга Васильева, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Читайте также: Члены правительства РФ прибыли на Красную площадь в Москве

09:52 09.05.2019 Нижнекамский архив к 74-летию Победы подготовил для посетителей виртуальную выставку, в рамках которой можно ознакомиться с протоколами, газетами военного времени, официальными приказами и письмами с фронта. «Представленные на выставке документы в основном о трудовом фронте. Они нам дают возможность посмотреть из настоящего в прошлое», — говорится на сайте проекта. С оцифрованными документами военных лет можно ознакомиться на сайте Нижнекамского архива в рамках виртуальной выставки. Фото с сайта архива.

09:53 09.05.2019 Жители Якутск пронесли фотографии своих родственников, воевавших в великой Отечественной войне, в шествии «Бессмертный полк». В памятном мероприятии приняли участие порядка 40 тыс. человек, в этом году ряды шествующих в «Бессмертном полку» пополнились десятками тысяч горожан. Фото: ЯСИА, Шествие Бессмертного полка в Якутске «Мне было важно пройти в шествии, чтобы отдать честь солдатам. Они за нас боролись!», — сказал впервые участвующий в шествии «Бессмертного полка» Роман, который нёс портрет своего прадеда Николая Федотова. Подробнее в материале: В Якутске в «Бессмертном полку» прошли около 40 тыс. человек

09:55 09.05.2019 Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на Красной площади в Москве Фото: Дарья Антонова

09:57 09.05.2019 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на Красной площади в Москве Фото: Дарья Антонова

09:58 09.05.2019 В Казани к монументу «Солдат-победитель» в память о павших воинах возложили цветы и почтили их минутой молчания. После этого последовал троекратный залп и в небо взмыла стая белых голубей, символизировавших души воинов-победителей. В церемонии принял участие премьер-министр Татарии Алексей Песошин. Фото пресс-службы правительства РТ.

09:59 09.05.2019 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил всех жителей Свердловской области с Днем Победы. Особые слова — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. «Это самый великий и светлый праздник нашей страны. Он соединяет в себе радость победы и горечь неисчислимых утрат, гордость за ратный и трудовой подвиг российского народа и боль о погибших, благодарную память потомков и надежду на мирное будущее», — сказал Евгений Куйвашев.

09:59 09.05.2019 Решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве пока не принято. Об этом: Воздушная часть парада Победы в Москве может не состоятся

10:01 09.05.2019 В Петербурге начался военный парад в честь Дня Победы. В торжественном марше примут участие более 4,5 тыс. офицеров и солдат Западного военного округа, более 130 единиц наземной и авиационной техники. Читайте также: Парад Победы начался на Дворцовой площади Петербурга

10:02 09.05.2019 Президент РФ Владимир Путин прибыл на Красную площадь, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вместе с ним прибыли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом: Владимир Путин прибыл на Красную площадь для участия в параде Победы

10:02 09.05.2019 Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и участников праздничных мероприятий с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и Днем Победы. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Севастополь всегда играл особую роль в истории нашей страны, в укреплении ее государственности, формировании традиций гражданственности и патриотизма. Надежный форпост России на Черном море, он стойко отражал натиск врага, вписал яркие, незабываемые страницы в ратную летопись Отечества», — говорится в телеграмме. Подробности в материале: Владимир Путин поздравил с освобождением Крыма и Днем Победы

10:02 09.05.2019 «Прямой долг каждого из нас — поблагодарить ветеранов, завоевавших Победу в Великой Отечественной войне, и отдать дань памяти тем, кто погиб на фронте и не дожил до сегодняшнего дня», — сказал вице-спикер Госсовета Татарии Юрий Камалтынов 9 мая 2019 года после возложения цветов к памятнику Солдату-Освободителю на Архангельском кладбище, а также к памятному знаку воинам-иностранцам, умершим в госпиталях Казани во время войны. Фото предоставлено пресс-службой Госсовета РТ.

10:03 09.05.2019 Президент РФ Владимир Путин на Красной площади перед парадом Победы Фото: Дарья Антонова

10:04 09.05.2019 Решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве пока не принято. Об этом сегодня, 9 мая, сообщил журналистам командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш. Читайте также: Воздушная часть парада Победы в Москве может не состоятся

10:06 09.05.2019 В Челябинске на главной площади города — Революции — начинается парад ко Дню Победы. Участие в нём могут принять 2 тысячи военнослужащих, также проедут 44 единицы техники. Знамя Победы и флаг России на площадь Революции внесли курсанты челябинского филиала Военно-воздушной академии. Начался объезд колонн. После официальной части начнётся прохождение колонн. А в 14:00 в Челябинске пройдёт «Бессмертный полк». Читайте подробнее: На площади Революции в Челябинске начинается парад ко Дню Победы

10:07 09.05.2019 Первые лица Дагестана в День Победы почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Участники акции возложили венки и цветы к мемориалу Славы в Махачкале. В церемонии приняли участие министр внутренних дел республики Магомед Абдурашидов, члены правительства во главе с премьером Артёмом Здуновым, мэр Махачкалы Салман Дадаев, сотрудники правоохранительных структур, представители общественности. Напомним, памятник был открыт в 2008 году. На чёрных гранитных плитах золотыми буквами вписаны имена защитников Дагестана, погибших при исполнении своих служебных обязанностей. Минута молчания. Фото Зиявутдина Гаджиахмедова

10:07 09.05.2019 «Бессмертный полк» в китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, объединил в одном строю россиян, белорусов, украинцев, китайцев. Подробнее в материале:«Бессмертный полк» прошёл по китайскому городу Гуанчжоу

10:08 09.05.2019 Последние минуты перед парадом Победы в Москве Фото: Дарья Антонова

10:09 09.05.2019 День Победы в Сургуте (ХМАО) Фото администрации Сургута.

10:12 09.05.2019 На Красной площади в Москве начался парад в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне, передаёт ИА REGNUM. Под звуки гимна Российской Федерации объезд парадных площадей производит министр обороны РФ Сергей Шойгу. Министр поздравляет военных с праздником победы под возгласы «Ура!». Читайте подробнее: На Красной площади начался парад Победы

10:15 09.05.2019 На площади Революции в Челябинске завершён объезд колонн.

10:16 09.05.2019 Начался парад Победы в Москве Фото: Дарья Антонова

10:17 09.05.2019 Президент РФ Владимир Путин выступает с речью на параде Победы на Красной площади в Москве.

10:17 09.05.2019 На параде в Челябинске выступает врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Он напомнил. что на фронтах Великой Отечественной войны воевали 324 тыс. жителей региона. Более 200 воинов стали Героями Советского Союза. Десятки тысяч награждены орденами и медалями.

10:18 09.05.2019 В годы Великой Отечественной войны Омская область проводила на фронт 300 тысяч земляков. Почти 152 тысячи омичей погибли. Сегодня, в День Победы, омичи почтили память героев. Читайте также: Почтить память героев: Омская область празднует День Победы

10:18 09.05.2019 Казахстанский лидер нации, председатель Совета безопасности республики Казахстан Нурсултан Назарбаев присутствует сегодня, 9 мая, на параде Победы в Москве по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Читайте подробнее: Нурсултан Назарбаев присуствует на параде Победы в Москве

10:18 09.05.2019 Губернатор Тюменской области Александр Моор принимает участие в шествии «Бессмертного полка». Поздравляя ветеранов и земляков с праздником, он отметил, что пройдут годы, сменится ещё не одно поколение, но День Победы останется символом мужества и отваги, твердости духа и искренней любви к Родине. Фото администрации Тюмени

10:19 09.05.2019 В Кабардино-Балкарии в преддверии Дня Победы состоялась торжественная передача удостоверений к государственным наградам родным и близким 29 героев-фронтовиков. В канун 74-летия Великой Победы их родные со слезами на глазах приняли награды из рук врио главы республики Казбека Кокова. Фото пресс-служба главы КБР Читайте об этом: Спустя 74 года после Победы награды нашли фронтовиков из Кабардино-Балкарии

10:23 09.05.2019 На площади Революции в Челябинске прозвучал гимн Российской Федерации. Началось прохождение колонн. Открыли его знамённые группы челябинского филиала Военно-воздушной академии и барабанщики кадетской лётной школы.

10:24 09.05.2019 Воздушная часть парада Победы по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменена. Читайте подробнее: Воздушная часть парада Победы в Москве отменена — СМИ

10:24 09.05.2019 В Москве из-за плохих метеоусловий отменена авиационная часть парада, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий. В ней должны были принять участие 74 самолета и вертолета. Как ранее заявили в Минобороны, в небе должны пройти четыре группы вертолетов — Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24, истребители МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики Су-25. Читайте подробнее: Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за метеоусловий

10:25 09.05.2019 В годы Великой Отечественной войны на фронте работали 18 творческих бригад, которые были сформированы в Татарии. На 11 фронтах они дали свыше 2000 концертов и показали более 70 спектаклей. На фронт, в действующую армию ушли 25 членов Союза писателей Татарии из 53, среди которых и Муса Джалиль, позднее писавший из нацисткого плена: «Умирая, не умрёт герой — мужество останется в веках. Имя прославляй своё борьбой, чтоб оно не молкло на устах!« Были среди солдат действующей армии и композиторы республики, а также другие творческие личности, и не все они вернулись домой. Так осенью 1943 года героически погиб на фронте автор первого татарского балета «Шурале» Фарид Яруллин.

10:27 09.05.2019 Парад и «Бессмертный полк» в Тюмени Фото администрации Тюмени

10:31 09.05.2019 «На территории нашей страны проходили крупнейшие и решающие сражения Второй Мировой войны», — заявил в своей речи на параде в Петербурге в честь Дня Победы командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации, генерал-полковник Александр Журавлёв. Подробности в материале: Командующий ЗВО напомнил о решающей роли СССР в победе над фашизмом

10:32 09.05.2019 Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров: «Бессмертный полк — это не просто международное общественное движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны, но сугубо личная история каждой семьи, война не обошла стороной никого. По зову сердца мы выходим на улицы городов с плакатами своих доблестных предков, дабы почтить их память и проявить уважение». Фото пресс-службы главы Ингушетии Читайте также: Евкуров: «Бессмертный полк» — это личная история каждой семьи

10:32 09.05.2019 В Самаре прошёл Парад Победы и шествие «Бессмертного полка». По площади имени Куйбышева прошли 27 парадных расчетов и 86 единиц военной техники. Читайте подробнее: «В декабре 1942 года пропал без вести…»: «Бессмертный полк» Самары

10:34 09.05.2019 На параде в Челябинске проходит бронетехника времён Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Также над площадью Революции пролетает авиация.

10:35 09.05.2019 На Красной площади в Москве начался проход парадных расчётов — Сухопутных войск, Росгвардии, кадетского корпуса Следственного комитета России, военно-патриотического движения Юнармия.

10:37 09.05.2019 Шествие участников памятной акции «Бессмертный полк» началось в центре Киева. Читайте подробнее: «Бессмертный полк» идёт по улицам Киева

10:42 09.05.2019 Президент РФ Владимир Путин осудил политику ряда стран, которые не защищают память об истинных героях Великой Отечественной войны, и назвал защиту памяти святым долгом, передает корреспондент ИА REGNUM 9 мая. «Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков», — указал Путин в ходе выступления на Красной площади. Подробности в материале: Владимир Путин назвал святым долгом защиту памяти о Победе

10:44 09.05.2019 Парад в Челябинске завершается песней «День Победы».

10:46 09.05.2019 Десятки тысяч человек собрались на площади Ленина в Воронеже утром 9 Мая, чтобы увидеть уже ставший традиционным в День Победы парад военной техники. Как передает с места события корреспондент ИА REGNUM, несмотря на то, что парад начался только в 10:00, люди начали подходить к площади, чтобы занять самые удобные места, уже с 08:00, а к 09:00 найти хорошее место было уже невозможно. Подробности в материале: Воронеж отмечает День Победы Фото Зои Емельяновой

10:46 09.05.2019 В Уфе прошло торжественное возложение венков к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину. В церемонии приняли участие ветераны, глава Башкирии Радий Хабиров, руководители министерств и ведомств республики, мэрии Уфы, участники общественных организаций, жители города. Фото предоставлено пресс-службой администрации Орджоникидзевского района Уфы.

10:46 09.05.2019 День Победы в Нижнем Тагиле. Фото: Артём Брусницын, ИА REGNUM.

10:50 09.05.2019 Парад в Челябинске завершён. Теперь на площади Революции выступают вокальные и инструментальные коллективы Южного Урала. А в 14:00 по местному времени (12:00 мск) начнётся шествие «Бессмертного полка».

10:51 09.05.2019 В механизированной части военного парада по Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошли бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные танки Т-72Б3, буксируемые гаубицы Д-30, колесные артустановки «Нона», РСЗО «Торнадо», 152-мм самоходки «Мста-С», крупнокалиберные гаубицы «Гиацинт», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-ракетные комплексы С-400.

10:55 09.05.2019 Владимир Путин подчеркнул особую роль советского народа в освобождении мира от натиска фашистских захватчиков. Президент России почтил память всех ветеранов боевых действий, выразив скорбь в отношении тех, кого уже нет в живых. «На особом месте стоит победа над фашизмом. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, безнаказанность застилала глаза. Но не вышло покорить Советский Союз», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин назвал фашизм «обнаглевшей силой»

10:55 09.05.2019 В Горьковскую (Нижегородскую область) уже к концу августа 1941 года было эвакуировано 125 600 человек, в том числе 70 000 детей, из них 3 500 без родителей. К 1 сентября 1941 года из Москвы и Московской области в регион эвакуировали ещй 5200 ребят, а в июле-августе 1942 года к ним присоединились 5 282 ребёнка из блокадного Ленинграда. Для них было организовано 42 детских дома в 27 районах области. Данные приведены на сайте государственной архивной службы региона.

10:56 09.05.2019 Стартовал парад военной техники — на Красной площади появляется легендарный танк Т-34 Фото: Дарья Антонова

10:57 09.05.2019 В воздушной части парада Победы в Санкт-Петербурге в небе над Дворцовой площадью прошли самолеты оперативно-тактической авиации Су-34, Су-27, Су-30СМ, Су-35, МиГ-31, вертолеты Ми-26, Ми-24, Ми-8, Ка-52, различные транспортные самолеты — всего около 30 единиц воздушной военной техники.

10:59 09.05.2019 В Твери День Победы отметили военным шествием — войска Тверского территориального гарнизона торжественно прошли у Обелиска Победы в Твери. Почётными гостями торжества стали ветераны. «Наш народ показал всему миру непобедимую силу духа и любви к Родине, величайшие мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет. Мы гордимся вкладом Тверской земли в Великую Победу. На территории Верхневолжья шли сражения, от которых зависела судьба города Москвы и исход Сталинградской битвы», — отметил губернатор. Об этом: «Мы гордимся вкладом Тверской земли в Великую Победу»: Тверь отмечает 9 Мая

11:03 09.05.2019 Глава Башкирии Радий Хабиров прошёл во главе колонны «Бессмертного полка». «Надеюсь, никому не испорчу настроение, но вот, что хочётся сказать в День Победы. Да, это Великий день для всех нас. Но надо помнить, что победили фашизм не мы, а наши деды. И наш долг сегодня — не гулять до упаду, а отдать им дань безмерного уважения. Задуматься о войне, а в первую очередь — о мире. И еще, о том, что нам тоже есть, что побеждать. Нам нужно победить бедность в нашей стране. Нам надо победить в каждом из нас лень и безразличие. В этом всем геройства, конечно, немного. Но именно этого сейчас ждут соотечественники. С Днем Победы, дорогие земляки!» — написал он на личной странице в соцсетях. Фото со страницы Радия Хабирова.

11:03 09.05.2019 В Великом Новгороде началось шествие «Бессмертного полка», передает корреспондент ИА REGNUM.

11:04 09.05.2019 В Красноярске 9 мая состоялось торжественное шествие в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ветеранов и всех присутствующих поздравил губернатор края Александр Усс. По его словам, День Победы — это особая, священная дата. «Семьдесят четыре года назад наши отцы и деды победили в самой жестокой и страшной войне в истории человечества. Отстояли не только свободу и независимость нашей Родины, но и спасли от коричневой чумы весь мир», — отметил Усс. Читайте также: Торжественное шествие в честь 74-й годовщины Победы прошло в Красноярске

11:04 09.05.2019 Тюмень, которая во время Великой Отечественной войны находилась в глубоком тылу, стала городом-госпиталем. Всего в военные годы в столице Тюменской области действовали 11 госпиталей, в 26 зданиях были расположены небольшие стационары. Лучшие эвакуированные и местные специалисты оказали квалифицированную врачебную помощь свыше 70 тысячам раненых и больных воинов Красной Армии. «В начале войны число терапевтов в 5,5 раза превышало потребности, а число хирургов было в семь раз меньше необходимого. Поэтому хирургов готовили сразу на рабочем месте. Медсестры заменяли врачей-ассистентов во время операций, самостоятельно переливали кровь, давали наркоз», — сообщают в региональном департаменте здравоохранения. Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области поздравляет всех с Днём Победы.

11:06 09.05.2019 Военный парад в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы завершился плац-концертом роты почётного караула Западного военного округа в сопровождении музыкальной композиции сводного военного оркестра. Военнослужащие в особой парадной военной форме одежды Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота выполнили строевые приёмы с оружием — самозарядными карабинами Симонова образца 1949 года.

11:07 09.05.2019 Плечом к плечу прошли сегодня, 9 мая, в «Бессмертном полку» сотни жителей села Новотырышкино, которое расположено в 162 км от Барнаула — столицы Алтайского края. Большинство из тех, кто пришёл сегодня с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны — школьники. По подсчётам корреспондента ИА REGNUM, «Бессмертный полк» в Новотырышкино собрал около 300 человек. Всего в селе проживает около 2 тысяч человек. К сожалению, в параде в Новотырышкино не было ветеранов Великой Отечественной войны — в живых не осталось ни одного ветерана. Читайте также: «Бессмертный полк» прошагал по алтайскому селу Новотырышкино

11:07 09.05.2019 Военный парад в Москве на Красной площади завершён, участники уходят под Марш славянки

11:08 09.05.2019 В Барнауле памятная акция собрала рекордное число участников — около 48 тысяч человек, что примерно на 10 тысяч больше, чем в 2018 году. «Бессмертный полк» действительно стал бессмертным. Ветераны, которых уже давно нет в живых, «заговорили» устами их предков и «прошли» перед ещё живущими защитниками. Вспоминая обо всём этом страшном времени, что пережили дорогие ветераны, шагая в строю «Бессмертного полка», действительно очень остро осознаёшь, что рядом краснофлотцами Любовью и Сергеем Королевскими в строю шагают сотни тысяч других таких же, похожих на них, переживших неимоверные тяготы, но выстоявших, ценой лишений, страха и боли защитивших мир и даровавших нам Победу людей. А ещё эти глаза. Впавшие, слезящиеся и ловящие каждое приветствие участников «Бессмертного полка», глаза Федора Константиновича Афанасьева — участника операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Передать словами испытанные чувства было попросту невозможно. День Победы — это праздник со слезами на глазах ‑ и другого не будет никогда.

11:09 09.05.2019 Конкурс детских рисунков ко Дню Победы в Горно-Алтайске (Республика Алтай) Фото: Татьяна Иващенко, ИА REGNUM

11:09 09.05.2019 В Башкирии к 74-летию Победы был запущен проект #Башкортостанчествуетгероев Фото с личной страницы главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях и со страницы администрации Туймазинского района.

11:10 09.05.2019 Акция «Бессмертный полк» в селе Новотырышкино, которое расположено в 162 км от Барнаула — столицы Алтайского края.

11:12 09.05.2019 Парад Победы в селе Новотырышкино, которое расположено в 162 км от Барнаула — столицы Алтайского края.

11:20 09.05.2019 Государственная архивная служба Нижегородской области обнародовала некоторые воспоминания нижегородцев, участвовавших в восстановлении города-героя Сталинграда в 1943 году. «Город залечивает свои раны. Кругом развалины домов, но асфальт улиц содержится в образцовом порядке, подметается и очищается ежедневно от мусора и пыли. Возле разбитого вокзала в центре города появились чистильщики обуви. Налажено железнодорожное пригородное сообщение с тракторным заводом, Бекетовкой и Сарептой. Следы нашествия варваров сказываются на протяжении многих километров этого пути», — цитирует ведомство слова Ильи Соколовского, уполномоченного исполкома Сталинградского совета по Горьковской области.

11:20 09.05.2019 В Симферополе, Севастополе и Керчи проходят торжественные парады, посвящённые 74 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Несмотря на пасмурную и прохладную погоду в центре крымской столице собрались тысячи человек. Принимает парад начальник Симферопольского гарнизона Иван Попов. По проспекту им. Кирова прошли колонны частей и соединений, а также военных учебных заведений Крыма, юнармецев и Росгвардии. За ними движутся 40 единиц военной техники. Подробности в материале: Крым отмечает 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне День Победы в Симферополе. Фото Александра Дремлюгина.

11:25 09.05.2019 В Нижнем Новгороде прошёл военный парад. Глава региона Глеб Никитин выступил с речью: «В помощь нам — наша генетическая и историческая память. Тем более здесь, на родине Кузьмы Минина, она срабатывала всегда. И когда в нашей области с самого начала войны формировались воинские соединения, включавшие добровольцев. И когда в первый же день войны в военкоматы Горьковской области поступило более 10 тысяч заявлений. В час общей беды горьковчане рвались на фронт — бить врага, посмевшего посягнуть на нашу землю, нашу жизнь, наше будущее. Всего из Горьковской области в годы войны было призвано свыше 880 тысяч человек. Более 330 тысяч не вернулось с полей сражений… 271 горьковчанин заслужил высокое звание Героя Советского Союза, а двое удостоены его дважды. Но я не ошибусь, если скажу, что героем был каждый солдат той войны. Да, здесь не проходила линия фронта. Но мы можем твёрдо сказать, что Горький — город настоящих героев. Героев, ковавших Победу в тылу. Сражавшихся за неё на земле, на воде и в небе». Колонну военной техники возглавил легендарный танк Т-34, которых на заводе «Красное Сормово» в годы войны было выпущено больше 12 тысяч. Фото предоставлено администрацией области.

11:26 09.05.2019 Врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин весьма трепетно отнёсся к подготовке и проведению мероприятий, посвящённых великому дню Победы. Он провёл несколько персональных встреч с защитниками Родины, а сегодня, 9 мая, обращаясь с поздравительной речью к жителям региона, напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Республика Алтай ещё называлась Ойротией и что она внесла неоценимый вклад в Победу: каждый четвертый житель ушел на фронт.

11:30 09.05.2019 На Красной площади в Москве завершён торжественный парад в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В параде приняли участие свыше 13 тысяч человек, 130 единиц вооружения и техники. По Красной площади прошли 35 парадных расчётов. Воздушная часть была отменена из-за неблагоприятных метеоусловий. Читайте подробнее: На Красной площади завершился парад Победы

11:35 09.05.2019 «Бессмертный полк» прошёл по улицам Нижнего Новгорода. По предварительным подсчётам, в нём приняли участие не менее 30 тыс. человек. Фото предоставлено администрацией области.

11:37 09.05.2019 Шествия всероссийской акции «Бессмертный полк» проходят в День Победы во многих городах, поселках и деревнях Ленинградской области. Глава региона Александр Дрозденко участвует в торжествах в Тихвине. Читайте также: Шествия «Бессмертного полка» проходят в городах Ленинградской области

11:37 09.05.2019 Парад Победы прошёл по Волгограду. Смотрите фоторепортаж ИА REGNUM. Фото: Александр Куликов

11:37 09.05.2019 Для семьи врио губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина 9 мая это — «праздник со слезами на глазах». На своей странице в соцсетях они признался, что ему повезло, что «родители воспитали так, чтобы День Победы был не просто страницей в истории, а глубоко личным событием». «И в таком же духе я воспитал и своих детей. Война не обошла стороной нашу семью: у меня воевали оба деда. Хорохордин Григорий Николаевич был награждён Орденом Отечественной войны II степени. Второй дед — Чучкаев Алексей Михайлович — воевал в З3 строительном полку, а затем — в 161 артиллерийском полку. Я горжусь ими! Чтобы их память не была предана забвению, я пойду на шествие Бессмертного полка с их портретами и призываю всех жителей Республики присоединиться к этой акции!», — заявил Олег Хорохордин.

11:40 09.05.2019 Участник памятной акции «Бессмертный полк» был задержан полицией в Тбилиси за использование запрещённой в Грузии советской символики. Об этом: Участник акции «Бессмертный полк» с флагом СССР задержан полицией в Грузии

11:41 09.05.2019 В тюменском селе Червишево историю Великой Отечественной войны изучают по звёздному небу. Необычная экскурсия проходит в праздничные дни в местной обсерватории «Старая башня». На звёздном небе насчитывается более 130 малых планет, названных в честь участников Великой Отечественной войны и городов-героев. «Традиция называть малые планеты именами героев войны была заложена ещё советскими астрономами. Первой в этом ряду стала планета Зоя, названная в честь Зои Космодемьянской в 1968 году. Есть небесные тела, носящие имена и героев войны, чья биография связана с Тюменью. Например, разведчика, героя Советского Союза Николая Кузнецова», — рассказывает создатель обсерватории Владимир Куракин. Создатель сельской обсерватории считает, что при выборе имён для малых планет трудно найти более достойные, чем имена героев Великой Отечественной войны. Читайте подробнее: Тюменцы изучат историю Великой Отечественной войны по звёздному небу

11:42 09.05.2019 Бесконечная река «Бессмертного полка» у стен Новгородского кремля в День Победы. Фото: Ольга Ларина, ИА REGNUM Фото: Ольга Ларина, ИА REGNUM

11:45 09.05.2019 Некоторые жители Екатеринбурга участвуют в акции «Бессмертный полк» ежегодно, начиная с самого её основания. В этот раз житель города Максим Степанов нёс в руках не только портрет прадеда, но и копию Знамени Победы. Фото ИА REGNUM

11:51 09.05.2019 9 Мая — святой день для всех жителей нашей страны, отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, поздравляя новосибирцев с Днём Победы. «Миллионы семей хранят память о своих родных и близких. Тех, кто на фронте и тылу, жертвуя собой, победил жестокого врага. Мы всегда будем помнить подвиг поколения Великой Отечественной. Дорогие ветераны, мы гордимся вами — вы подарили нам победу и мирную жизнь. Здоровья вам и сил. В День Победы желаю всем нам благополучия и мирного неба над головой. С праздником. С Днём Великой Победы!», — сказал Андрей Травников.

11:53 09.05.2019 Парад и торжественное шествие войск Воронежского гарнизона состоялись в Воронеже 9 Мая. В этом году в параде участвовали почти две тысячи человек и 72 единицы военной техники. Воронежцы одними из первых в стране увидели комплекс электронного подавления «Палантин» — таких в России всего две единицы. По площади Ленина провезли системы войсковой противовоздушной обороны «Оса», системы залпового огня «Ураган», основные танки Российской армии танки Т-72б3, модернизированные самоходные гаубицы Мста-СМ2, бронеавтомобили «Рысь». Читайте подробнее: Воронежцам показали лучшие образцы российской военной техники Военный парад в Воронеже. Фото Марины Каширской.

11:54 09.05.2019 По всей Хакасии сегодня, 9 мая, проходят торжества, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Празднование Дня Победы в Абакане началось с торжественного митинга. По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, принявшего участие в митинге, этот день — 9 мая — навсегда вписан в историю России. «Сегодня мы отмечаем главный праздник нашей страны — День Победы в Великой Отечественной войне. 74 года назад настала победоносная весна. Этот день навсегда вписан в историю России, а память о бессмертном подвиге живёт в сердце каждого жителя нашей страны», — сказал Валентин Коновалов. Об этом: «Главный праздник нашей страны»: в Хакасии празднуют День Победы

11:55 09.05.2019 На площади Ленина в Санкт-Петербурге по традиции 9 мая начал работу комплекс фонтанов. Горожане и туристы приходят на площадь с самого утра, день сегодня в северной столице ясный и тёплый. Дарья Юдкевич, ИА REGNUM.

11:56 09.05.2019 Накануне Дня Победы вице-премьер правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчиковапо поручению главы региона Александра Осиповапоздравила с Днём Победы ветеранов-участников Великой Отечественной войны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе забайкальского губернатора, подарки от руководителя региона (продуктовые наборы и теплые одеяла) получили: Геннадий Иванович Степанов,Анатолий Сергеевич Мамонтов, Иннокентий Александрович Якушевскийи Иннокентий Дмитриевич Гамов. Об этом: Мальчишка-артиллерист, герой — забайкалец: как чествовали ветеранов в Чите

11:56 09.05.2019 В Санкт-Петербурге ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда находились на трибунах Дворцовой площади во время военного парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Пожилым людям помогали волонтёры. В Северной столице 9 мая — отличная погода, поэтому парад состоялся в полном объеме, включая его авиационную часть. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

11:57 09.05.2019 Фонтан в Петербурге. Дарья Юдкевич, ИА REGNUM.

12:00 09.05.2019 Венки и цветы приносят в Петербурге к блокадной табличке на Невском проспекте, на доме 14. Надпись сохранена в память о подвиге ленинградцев в дни блокады. «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Такие надписи наносились на северных и северо-восточных сторонах ленинградских улиц, куда с наибольшей вероятностью попадали вражеские снаряды. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

12:01 09.05.2019 В Тюмени празднование Дня Победы в самом разгаре. Недавно закончилось шествие «Бессмертного полка». Эстафету чествования ветеранов приняли творческие коллективы города и области. Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов лично поздравляют ветеранов на трибунах. Юные кадеты чеканят шаг. Не всё пока гладко получается, но они очень стараются. Подвиг советских воинов в парадной колонне чествовали представители иностранных государств. Зрителей впечатлила колонна военной техники Знамя Победы несли 60 юнармейцев. Завершился парад шествием «Бессмертного полка» Фотографии предоставлены пресс-службой губернатора Тюменской области.

12:01 09.05.2019 Торжественный митинг, посвященный празднованию 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоялся на площади имени Ленина в столице Дагестана. От имени участников Великой Отечественной войны с торжественной речью выступил ветеран Магомед Шахгусейнов. Он подчеркнул, что теперь будущее России зависит от молодежи, на которую взрослое поколение возлагает большие надежды. Фото Зиявутдина Гаджиахмедова

12:05 09.05.2019 Минск, на месте сбора «Бессмертного полка» около площади Победы. Фото: Сергей Шиптенко, ИА REGNUM.

12:06 09.05.2019 Десятки тысяч воронежцев встали в колонны «Бессмертного полка», который прошел по центральным улицам города 9 мая — сразу после торжественного парада в честь Дня Победы. Воронежцы вышли с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В колонны встали люди разных возрастов и профессий, многие пришли целыми семьями. Подробности в материале: «Бессмертный полк» в Воронеже объединил десятки тысяч человек «Бессмертный полк» в Воронеже. Фото Марины Каширской.

12:08 09.05.2019 Главная задача организаторов «Бессмертного полка» заключается в том, чтобы акцией было охвачено максимальное число населённых пунктов России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», автор идеи «Бессмертный полк» Геннадий Иванов. «Главное не численность в городах больших, а то, чтобы «Бессмертный полк» прошёл и в какой-нибудь заброшенной деревне, пусть и численностью в два-три человека. Война коснулась всех, всех деревушек», — заявил Иванов. «В городах, конечно, всё легче организовать. Но там, в какой-нибудь деревне, осталось три дома, может, всего. Кто-то выйдет. Понятно, что не пойдут они шествием с портретами — но просто с фотографиями выйдут к памятнику. Это тоже значит отдать долг своим родным и близким, участникам Великой Отечественной войны», — подчеркнул он. Читайте также: «Бессмертный полк» должен пройти во всех уголках страны

12:11 09.05.2019 Участники «Бессмертного полка» и акции «Беларусь помнит» в Минске. Фото: Сергей Шиптенко, ИА REGNUM.

12:15 09.05.2019 Участникам шествий «Бессмертного полка» следует выходить не только с портретами родных и близких, но и тех многочисленных погибших на войне солдат, о которых теперь некому вспомнить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», автор идеи «Бессмертный полк» Геннадий Иванов. «Везде постоянно пишут: берите портреты родных, близких. Но какое ваше дело, чей портрет будет? Я беру портрет не власовца, не бандеровца, а портрет чей-то, у кого не осталось родных. Кто его понесёт? Разве его лицо не должно быть в рядах «Бессмертного полка» — заявил Иванов. Читайте также: «Бессмертный полк» ждёт портретов тех, о ком сегодня некому вспоминать

12:18 09.05.2019 «Мы всегда будем преклоняться перед мужеством и стойкостью военного поколения. На многие десятилетия этот великий подвиг стал для нас неиссякаемым источником силы для новых свершений и преодоления любых испытаний. И сегодня мы находим в тех событиях высокие нравственные ориентиры, которые необходимы, чтобы двигаться вперёд», — жителей Калужской области с Днем Победы поздравил губернатор Анатолий Артамонов. Читайте также: «Преклоняемся перед мужеством военного поколения»: День Победы в Калуге «Свеча Памяти» в Калуге. Фото пресс-службы городской управы Калуги

12:19 09.05.2019 «Бессмертный полк» в шестой раз идёт по улицам Челябинска.

12:19 09.05.2019 У Казанского собора Санкт-Петербурга, на Невском проспекте, организован живой концерт, передает корреспондент ИА REGNUM. Музыкальный коллектив исполняет «Священную войну». На пешеходной Малой Садовой улице собрался хор, чтобы исполнить «Темную ночь» и другие военные песни.

12:20 09.05.2019 В 2018 году «Бессмертный полк» Челябинска объединил 200 тыс. человек. В 2019 году ожидают больше.

12:21 09.05.2019 В Челябинске «Бессмертный полк» открывает штандарт с надписью «Бессмертный полк Танкограда».

12:23 09.05.2019 «Бессмертный полк» и акция «Беларусь помнит» в Минске. Фото: Сергей Шиптенко, ИА REGNUM.

12:25 09.05.2019 Праздничные мероприятия на День Победы должны поощрять граждан рассказывать о подвигах своих предков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», автор идеи «Бессмертный полк» Геннадий Иванов. «Наклейки на автомобилях. Часто видим: спасибо деду за Победу. Прекрасно, всё хорошо. Но какой дед-то? Почему дед безымянный? Почему не прикрепите фотографию своего деда изнутри своего салона? Никуда она не денется, ничего с ней не будет. Прикрепите: Кузьмин Николай Петрович, спасибо деду за Победу. Если представить картину: 9 Мая, автомобилей у нас тысячи и там постоянно были бы видны конкретные лица, было бы совсем другое дело», — заявил Иванов. Об этом: «Спасибо деду за Победу»: Чего ещё не хватает празднику 9 Мая?

12:29 09.05.2019 Всё больше стран присоединяются к движению «Бессмертный полк». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров. «У нас достаточно широкая международная общественность присоединилась к этому движению. Только в США в 13 городах проходят эти акции. 109 государств уже участвуют в движении «Бессмертного полка», — заявил Макаров. Об этом: В движении «Бессмертный полк» участвуют жители 109 государств мира

12:31 09.05.2019 Ветераны — жители Ржева вместе с руководством города и района следить за ходом строительства Ржевского мемориала Советскому солдату. С таким предложением, которое было поддержано фронтовиками, выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя 9 мая на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны. Масштабный мемориал Советскому солдату — единственный мемориал такого масштаба в стране — строится в Ржевском районе. Мемориал увековечит память о 65 тысячах воинов, героически павших под Ржевом в годы Великой Отечественной войны. Об этом: Ветераны Ржева проконтролируют строительство Мемориала Советскому солдату Ветераны Великой Отечественной войны на встрече с губернатором. Фото пресс-службы правительства Тверской области

12:31 09.05.2019 В 2019 году доброволец Мордовского регионального отделения «Поискового движения России» Мария Игонина впервые сможет принести на акцию «Бессмертный полк» портреты своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне и пропавших без вести. Об этом общественница рассказала корреспонденту ИА REGNUM. «Я пойду с транспарантами моих двух прадедов — Аношкина Фёдора Ивановича и Лияскина Ивана Осиповича. Они уроженцы республики Мордовия. Оба были призваны на фронт. Оба моих прадеда пропали без вести в 1943 и в 1942 году. До сих пор нет весточек, захоронены ли они вообще. Есть родственники, который рассказывают, что Фёдор Аношкин как был ранен, лежал в госпитале, вернулся на фронт и уже в марте 1943 года от него перестали приходить весточки. До сих пор у него живы две дочери, которые нашли его фотографии и передали мне эти снимки, чтобы я с ними пошла в рядах «Бессмертного полка», — рассказала Игонина. Об этом: Участница «Бессмертного полка» впервые несёт портреты своих прадедов

12:32 09.05.2019 Война затронула каждую российскую семью, и потому День Победы навсегда останется священным праздником в России. Об истории своей семьи корреспонденту ИА REGNUM заявил российский актёр театра и кино Вячеслав Манучаров, участвующий в шествии «Бессмертного полка» 9 Мая. «Для каждого россиянина это святой праздник, потому что нету в нашей стране семьи, которую бы не затронула эта война. В частности, моя семья, к сожалению, потеряла огромное число родственников. У моей мамы погибло двое братьев, у бабушки четыре брата на войне», — заявил Манучаров. Читайте подробнее: Шествие семейной памяти: «Обвенчались на фронте в последние дни войны»

12:35 09.05.2019 В Москве 9 Мая соберётся колонна «Ржевская битва», призванная напомнить о одной из наиболее значимых битв, определивших ход Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила доброволец Новосибирского поискового отряда «Поиск-МГиВ» Надежда Усманова. «Мы думаем, к нам присоединятся и те неравнодушные, кто хотел бы обратить внимание на те события, которые в 1942—1943 гг. проходили под Ржевом. Это, пожалуй, последний великий сдвиг в Великой Отечественной войне, не увековеченный должным образом», — отметила Усманова. Читайте подробнее: В составе шествия «Бессмертный полк» пройдёт колонна в честь Ржевской битвы

12:36 09.05.2019 Судя по обширной праздничной программе, которую в Забайкалье посвятили Дню Победы, личное участие врио губернатора Александра Осипова в жизни края, в том числе — в массовых мероприятиях — становится обязательным элементом его работы. Самое массовое мероприятие празднования — Парад Победы и акция «Бессмертный полк» состоялись сегодня, 9 мая, на площади Ленина. В шествии полка приняли участие около 10 тысяч человек, в том числе, глава Забайкальского края Александр Осипов. Об этом: Празднование дня Победы в Забайкалье приобрело массовый характер

12:40 09.05.2019 В Перми в акции «Бессмертный полк», которая состоялась на центральной площадке города, приняли участие 32 тысячи человек. Помимо этого, Бессмертный полк прошагал еще в трёх районах краевой столицы — Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Кировском, где в общей сложности участниками стали еще 7 тысяч человек.

12:46 09.05.2019 «Бессмертный полк» прошёл по всей Курганской области. Участие в нём приняли 60 тысяч человек. Только в Кургане портреты родных, которые в годы Великой Отечественной войны героически защищали Родину, пронесли 15 тысяч человек. Об этом: «Бессмертный полк» объединил в Зауралье 60 тысяч потомков победителей

12:47 09.05.2019 Праздничная колонна движется по центру Махачкалы в парк имени Ленинского комсомола, чтобы на воинском кладбище возложить цветы к памятнику Воину-освободителю на аллее Героев Советского Союза. В составе делегации ветераны Великой Отечественной войны из Дагестана, члены республиканского правительства, сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, кадеты и другие участники торжественного митинга в честь Дня Победы. Колонну сопровождают горожане и гости столицы Дагестана. Фото Зиявутдина Гаджиахмедова

12:47 09.05.2019 Популярность акции «Бессмертный полк» связана с тем, что идея мероприятия родилась среди простых граждан, а не была разработана властью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заслуженный артист РСФСР, член регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Москве, генеральный директор кинокомпании «Дебют» Борис Токарев. «Я считаю, что это просто величайшая идея, которая родилась в недрах народа. Это самое потрясающее. Она массовая потому, что миллионы людей сразу её приняли. Она не была придумана кем-то сверху, она не стала государственной акцией. То, что люди сами, добровольно идут на эту акцию — это потрясающе», — отметил деятель культуры. Подробности в материале: Глава кинокомпании назвал «Бессмертный полк» величайшей идеей

12:48 09.05.2019 «Бессмертный полк» начал свое шествие по центральной площади Астрахани сразу после военного парада, посвященного Дню Победы. В колонны встали 27 тысяч астраханцев — люди разных национальностей, вероисповеданий, возрастов объединились, чтобы отдать дань памяти поколению, отстоявшему Родину на фронтах Великой Отечественной, отдававшему все силы для фронта и Победы на заводах и в полях. Читайте также: 27 тысяч жителей Астрахани встали в «Бессмертный полк»

12:48 09.05.2019 Глава Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков с Днём Победы. И поделился своим отношением к чествованию ветеранов. «Помним. Ценим. Гордимся. Всё остальное считаю лишним. Память должна быть не на словах, а в деле. Нужно вспоминать о ветеранах Великой Отечественной войны не раз в году, а жить так каждый день, чтобы нам не было стыдно перед ними за их подвиг. Потому что разные вопросы нашей жизни организованы не так, как хотелось бы фронтовикам, которые ценой своей жизни и лучших лет страну защитили и отстроили после войны», — заявил Вадим Шумков.

12:50 09.05.2019 В этом году в шествии «Бессмертного полка» в Абакане (Хакасия) приняли участие около 20 тысяч человек. В 2018 году к шествию в столице Хакасии присоединились порядка 15 тысяч человек. Читайте подробнее: По Абакану прошагал «Бессмертный полк» — 20 тысяч человек

12:51 09.05.2019 Фото ИА REGNUM Погибших в годы Великой Отечественной войны односельчан вспоминают в селе Яковлево Заокского района Тульской области. В День Победы к памятнику погибшим землякам жители села приносят цветы. Читайте также: Погибших в Войне односельчан вспоминают в селе Яковлево (Тульская область)

12:51 09.05.2019 В эти минуты в Санкт-Петербурге, во дворе Государственной академической капеллы, открыта танцевальная площадка «Весна 45 года». Молодые люди и девушки в одежде военного времени танцуют под живую музыку военных лет. С реконструкторами можно сфотографироваться в специально организованных фотозонах, воссоздающих атмосферу мая 1945 года. А можно присоединиться к ним в танце. В 13:00 на Исаакиевской площади состоится сольный концерт солиста Мариинского театра Василия Герелло «Голос Победы в сердцах поколений». Зрителями концерта станут ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, жители и гости Санкт-Петербурга.

12:54 09.05.2019 В Нижнем Новгороде прошло уникальное авиашоу с участием самолета МИГ-29. В течение нескольких минут истребитель исполнял фигуры высшего пилотажа над акваторией Волги. «Очень впечатляет работа такой мощной машины. Самолет выполнил важную задачу — поприветствовал участников «Бессмертного полка». Для меня еще в прошлом году стало делом чести, чтобы в праздновании Дня Победы в Нижнем Новгороде принимала участие авиация. Это символ надежной защиты мирного неба», — сказал губернатор области Глеб Никитин. В годы войны в Нижнем Новгороде (тогда Горьком) было выпущено 16 тыс. самолетов. На город было совершено 18 авианалетов, более 600 человек погибли от фашистских бомб. Фото предоставлено администрацией Нижегородской области

12:57 09.05.2019 День Победы празднуют в Омске. Фото: пресс-служба правительства Омской области, Оmskportal

12:58 09.05.2019 Участников «Бессмертного полка» в Челябинске приветствует Василий Лановой.

12:59 09.05.2019 «Бессмертный полк» прошёл по всей Курганской области. Участие в нём приняли 60 тысяч человек. Только в Кургане портреты родных, которые в годы Великой Отечественной войны героически защищали Родину, пронесли 15 тысяч человек. В «Бессмертном полку» участвовал и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков со своими сыновьями. «Мы пронесли портреты четырех дедов — Барковского Алексея Ивановича, Предеина Елисея Евстафьевича, Волосникова Дмитрия Евдокимовича, Предеина Григория Евстафьевича. К сожалению, нет двух портретов дедов, которые погибли под Сталинградом и под Москвой. И когда старший сын выбирал, в каких войсках ему служить, с учетом того, что его прадед-курсант погиб под Москвой, он пошёл служить в Кремлёвский полк. Для моей семьи День Победы — это святой праздник», — отметил Вадим Шумков. Также глава Курганской области сообщил, что оба его деда по материнской линии были танкистами и брали Берлин. Один из них попал в кинохронику 1945 года «Падение Берлина» и вся семья ходила в сельский клуб смотреть фильм, в котором его показывали. Читайте в сюжете:«Бессмертный полк» объединил в Зауралье 60 тысяч потомков победителей Фото пресс-службы губернатора Курганской области.

13:00 09.05.2019 Участники акции «Правнуки Победителей», подготовившие лучшие работы об истории своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдут в первой колонне «Бессмертного полка» в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор по связям с регионами движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина. По словам общественного деятеля, в акции приняли участие школьники из 83 регионов России. «Проект направлен на выявление боевого пути их предков. Конкурс проводился для детей в возрасте от 11 до 18 лет. От каждого региона были выбраны победители, из которых выбрали 12 лучших, которые примут участие в шествии в Москве. Дети представили исследовательскую работу о боевом пути своих прадедов», — сказала Шадрина. Подробности в материале: Авторы историй о прадедах пройдут в первой колонне «Бессмертного полка»

13:01 09.05.2019 В шествии, организованном в Иркутской области по случаю Дня Победы, традиционно приняли участие около 20 тысяч человек. Это и ветераны Великой Отечественной войны, и военнослужащие, и представители общественных объединений и политических партий, а также студенты и простые горожане. Кроме того, была организована масштабная акция «Вальс Победы». Её участниками стали 250 человек. Читайте также: Около 20 тысяч жителей Приангарья приняли участие в праздничном шествии