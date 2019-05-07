Ярославль, 7 мая, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Цветочницы, которые мэрия Ярославля закупила полгода назад, начали устанавливать только после публикации ИА REGNUM.

Установка цветочниц в Ярославле

Установка цветочниц в Ярославле

Как сообщило ИА REGNUM 7 мая, в декабре 2018 года мэрия оплатила работы по благоустройству центральных улиц, в ходе которых должны были появится 21 цветочница стоимостью 1,3 млн рублей. Спустя полгода в указанных местах цветочниц не было.

Установка цветочниц в Ярославле

Спустя несколько часов после публикации ряд цветочниц выставили около мэрии Ярославля и начали сажать в них цветы. Мэрия объяснила это так:

«Цветочницы закупили и установили в декабре 2018 года. Затем, перед механизированной зимней уборкой их демонтировали и отвезли на хранение в склад «РиОГС». Сейчас их устанавливают рабочие «Горзеленхоза». Зимой опять уберут», — пояснили в мэрии Ярославля.

Установка цветочниц в Ярославле

Возможно, установку цветочниц в декабре 2018 года подрядчик проводил глубокой ночью — никто из жителей города их не видел.

Отметим, что в конкурсной документации предполагалось благоустроить сквер на улице Андропова и место вокруг часовни Александра Невского. О тротуаре вдоль мэрии города не было ни слова.