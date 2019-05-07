Калуга, 7 мая, 2019, 15:54 — ИА Регнум. В Калуге сотрудники полиции начали проверку публикации в социальных сетях информации о нарушениях образовательного процесса в одном из колледжей города, учащиеся которого сделали фото в полицейской форме. Об этом 7 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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По комментарии полицейских, студенты снимались на телефон в классе юридического колледжа «в непристойно-развратном виде». Полицейские проверят наличие оснований для ношения форменного обмундирования сотрудников полиции учащимися гражданской образовательной организации. В случае их отсутствия лица, допустившие нарушение действующего законодательства, будут привлечены к административной ответственности по ст.17.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконное ношение форменной одежды».

Также в ходе проверки будет дана процессуальная оценка действиям организаторов образовательного процесса.

Калужский юридический колледж не является ведомственным учебным учреждением УМВД России по Калужской области. Кроме того, региональное управление полиции не осуществляет шефство над студентами данного колледжа.