Париж, 7 мая, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 6 мая о ряде действий «в поддержку биоразнообразия», в том числе глава государства призвал усилить «борьбу» с пищевыми отходами, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По словам президента, «борьба» будет вестись в первую очередь на уровне «школ, ресторанов и дистрибьюторов».

Адвокат Араш Дерамбарш и один из инициаторов законопроекта о пищевых отходах 2016 года, который запрещает супермаркетам площадью более 400 м² выбрасывать продукты питания, считает утверждение главы государства «очень важным».

«Я рад, что он присоединился к нам в этом бою», — заявил Араш Дерамбарш.

Инициатор законопроекта призывает Эммануэля Макрона «подействовать на всех префектов страны, чтобы обеспечить соблюдение закона», предусматривающего взимание штрафа с супермаркетов в размере до 3 750 евро.

Напомним, ежегодно во Франции выбрасывается около 10 млн тонн продовольствия, что составляет около 16 млрд евро.