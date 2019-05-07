Киев, 7 мая, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Украина готовит ответные меры на выдачу паспортов жителям Донбасса, заявили министр иностранных дел Украины Павел Климкин 7 мая изданию «Украинская правда».

Паспорт

«Мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом для противника», — рассказал чиновник.

Климкин отметил, что Украина может «дать ответ» России только в союзе с другими странами, поэтому он обратился к министрам иностранных дел стран J7 и Евросоюза с предложением ввести новые санкции против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР открылся первый пункт приёма документов для граждан, желающих получить российский паспорт. В пункте будут действовать две очереди — для получения консультаций и для подачи документов.

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