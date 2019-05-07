Симферополь, 7 мая, 2019, 14:49 — ИА Регнум. В Крыму планируют разработать единые воспитательные программы с патриотическим уклоном для всех российских школ. Об этом 7 мая журналистам сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По её словам, детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова проведёт на полуострове совещание, в рамках которого планируют разработать единые воспитательные программы для российских школ, в том числе, патриотической направленности.

«В рамках этого совещания будут заложены основы для того, чтобы двигать эту тему на территорию всей страны», — отметила Ирина Клюева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева отметила, что в современном обществе нет понимания о том, какие должны быть воспитательные и образовательные программы, поэтому у нас вырастают молодые люди, которые жалеют различных преступников.