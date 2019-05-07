Санкт-Петербург, 7 мая, 2019, 14:51 — ИА Регнум. В Северной столице официально запустили проект «Единая карта петербуржца» (ЕКП). Об этом объявил 7 мая вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ekp.spb.ru «Единая карта петербуржца»

Пластиковая карта может быть использована как платежный инструмент, электронный проездной, накопитель для скидок и бонусов в зависимости от статуса владельца. В будущем, как заметил Елин, предполагается дополнить ее и другими сервисами.

«Это поддержка жителей города. Мы им даем инструмент в виде карты для получения единого пакета услуг, который включает в себя платежные, социальные, транспортные и целый ряд других», — сказал Елин.

Карта работает на базе национальной платежной системы «МИР», проект реализуют на основе государственно-частного партнерства с банками ВТБ, «Санкт-Петербург» и Сбербанком. Заявление на бесплатный выпуск карты можно написать в большинстве отделений этих кредитных организаций. Помимо заложенных в карту услуг, банки-эмитенты предоставят держателям безвозмездный мобильный банкинг, открытие, обслуживание и закрытие счета карты и круглосуточную информационную поддержку. Таким образом, ЕКП представляет собой привычную банковскую карту с набором дополнительных приложений.

Как сообщил глава комитета по экономической политике Санкт-Петербурга Валерий Москаленко, более 1300 карт уже работали в тестовом режиме с марта 2019 года. В частности, они испытывали транспортное приложение.

«Все тесты пройдены успешно по транспортному приложению, карта работает и записывает любые виды проездных билетов — на наземный, электрический транспорт, пригородные электрички и метро», — заявил Москаленко.

На карту можно записать не только льготный проездной, но и использовать ее как кошелек «Подорожник». Льготники могут обратиться в МФЦ и попросить перечислять им выплаты на ЕКП. На карту можно также оформить перечисление зарплат, пенсий и любых других выплат. ЕКП также выступает как носитель электронной подписи гражданина.

«Единая карта петербуржца» призвана заменить и карты лояльности в торговых точках. Еще до запуска к проекту присоединилось более 120 продовольственных магазинов. За май и июнь, как ожидают в Смольном, количество торговых сетей — участников проекта будет утроено, общее число торговых точек приблизится к 1300. Во многих магазинах будут действовать накопительные скидки, например, в сети Х5.

Учреждения культуры, подведомственные городу, тоже присоединились к проекту. «Музеи, театры предоставляют персональные скидки держателям карт. Кроме того, присоединяются к проекту и федеральные учреждения культуры, такие как Русский музей и Эрмитаж», — сказал Москаленко.

Получить персонифицированные скидки в зависимости от льготной категории можно будет и в учреждениях физкультуры и спорта, включая фитнес-клубы. К проекту также присоединились более 140 автозаправок, а еще пять аптечных сетей.

«Мы хотим оказывать услуги не всей массе, не видеть перед собой массу жителей, а услугу оказывать каждой группе населения, ее персонифицировать, иметь возможность подстраивать под конкретные потребности», — сказал Евгений Елин.

Он также добавил, что Смольный рассчитывает расширить перечень услуг по карте. Стартовый пакет предполагается в дальнейшем дополнить возможностями в системе образования, соцподдержки и другими. Кроме того, по словам Елина, в будущем Смольный предполагает перевести карты на мобильную версию, в виде приложения для смартфона.

Для получения ЕКП необходимо прийти в отделение банка-партнера с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС. Никакие посреднические услуги для этого не нужны. Маломобильным гражданам карту могут привезти домой, по заявлению в комитет по социальной политике.

Подать заявку на оформление ЕКП может любой гражданин России. Москаленко объяснил это тем, что в Петербурге учатся 110 тыс. иногородних студентов, а также работают 300 тыс. жителей Ленинградской области.

Согласно планам властей, до конца 2019 года они планируют раздать 400 тыс. таких карт, а за 1,5−2 года достичь показателя в 2 млн карт.

По словам Евгения Елина, «Единая карта петербуржца» будет достаточно защищена, чтобы ее потери можно было не опасаться — ею никто не сможет воспользоваться. На карте будут указаны имя владельца, номер ОМС, размещена его фотография, остальные персональные данные будут зашифрованы.

«На сегодня данный проект является наиболее технологически продвинутым и наполненным сервисами на территории России», — сказал коммерческий директор платежной системы «МИР» Максим Лазырин.

Подробности о партнерах проекта и возможностях «Единой карты петербуржца» можно узнать на сайте ekp.spb.ru или по телефону 8 (812) 246 17 17.