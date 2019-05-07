Москва, 7 мая, 2019, 14:43 — ИА Регнум. «КоммерсантЪ» написал, что, по его сведениям, следствие рассматривает в качестве приоритетной версии катастрофы с SSJ-100 вину пилотов. Не хотелось бы обсуждать ход следствия, не располагая всей полнотой информации. Однако нельзя не отметить, что экипаж воздушного судна — самая легкая мишень для обвинений, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

SuperJet International Кабина пилотов SSJ-100

«Этот риск входит в состав профессии, потому что принятие ответственных решений в экстремальной ситуации — прямая обязанность пилотов. И без права на неизбежные в стрессовой ситуации ошибки, цена которым — жизни людей. Ошибки, которых легко избежать, разбирая ситуацию по нескольку раз шаг за шагом, сидя в кабинете за компьютером», — отметил эксперт.

При этом за спиной пилотов не стоят интересы высокопоставленных защитников, как за разработчиками и производителями техники или администрацией аэропорта. Тем не менее, хочется надеется, что следствие отработает по всему кругу вопросов.

«Прежде всего, следует заинтересоваться причинами отказа автоматики SSJ-100, из-за чего экипажу пришлось возвращаться. Думаю, проектировщики самолета были в курсе того, что иногда в него могут попадать молнии, и решали задачу отказоустойчивости.

И, во-вторых, следует выяснить, почему команда пожарным и спасателям была отдана после приземления борта, а не сразу после принятия решения о посадке. А это — десяток нелишних минут. Будущая безопасность пассажиров зависит от ответов на эти вопросы не менее, чем от квалификации пилотов», — высказал свою точку зрения Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ рассматривает различные версии причин чрезвычайного происшествия с самолетом. Приоритетная версия — возможная недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводящих техосмотр лиц.

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