Ереван, 7 мая, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Действующий и бывший президенты Карабаха, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, обратились к генеральному прокурору Армении Артуру Давтяну с просьбой изменить меру пресечения в отношении первого президента Карабаха и второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата администрации президента Карабаха Давид Бабаян.

Роберт Кочарян и Бако Саакян

«Как известно, каждый год 9 мая в Карабахе отмечается День Победы, День Армии обороны Карабаха и День освобождения Шуши. По традиции, в числе других уважаемых гостей во время празднований в Степанакерте и Шуши бывают все бывшие руководители Карабаха, люди, которые внесли большой вклад в годы Карабахской войны, стояли у истоков создания нашего государства и армии, участвовали в освобождении Шуши, создавали нашу Победу! Принимая во внимание тот факт, что первый президент Карабаха Роберт Кочарян находится под арестом, мы просим Вас в преддверии 9 мая принять соответствующее решение об изменении меры пресечения в отношении него», — говорится в письме.

Саакян и Гукасян выразили готовность «выступить с любой публичной гарантией, которая будет необходима, для освобождения бывшего президента и его нахождения на свободе в ходе всего судебного процесса».

«Мы надеемся, что по вашему решению мы обеспечим возможность для того, чтобы трое глав Карабаха присутствовали на празднованиях 9 мая в Степанакерте и Шуши, что, несомненно, станет сигналом о нашей солидарности и нашем единстве не только для нашего общества, но и для всего мира и также для противника», — заявили Саакян и Гукасян в своем письме генеральному прокурору Армении.

Роберт Кочарян, обвиняемый в насильственном изменении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года и в получении взятки в особо крупном размере, содержится под стражей с 7 декабря прошлого года.

Уголовное дело в отношении Кочаряна и трёх других бывших высокопоставленных чиновников передано в суд.