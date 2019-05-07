Москва, 7 мая, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба не поддержала идею введения ограничения конкуренции в рамках внедрения в россии технологии электронных сим-карт (eSIM, embedded SIM). Об этом 7 мая сообщил РБК.

KarstenWachtmann Apple

Соответствующую информацию журналистам передала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. Она сообщила, что ведомство не собирается ограничивать количество участников рынка сотовой связи, поскольку это будет противоречить интересам конкуренции.

Заева также добавила, что зарубежным компаниям, производящим смартфоны с модулями eSIM, для начала оказания услуг сотовой связи необходимо будет зарегистрировать в России организацию, согласно действующему законодательству.

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Напомним, с идеей введения подобного ограничения для производителей смартфонов выступил руководитель «Т2 РТК Холдинга» Сергей Эмдин. Он сделал это на фоне сообщений об опасениях провайдеров по поводу того, что компании Apple и Huawei, чьи устройства оборудованы моделями eSIM, могут начать выступать в роли операторов сотовой связи.