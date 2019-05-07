Барнаул, 7 мая, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Сотрудники Алтайской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю пресекли попытку незаконного вывоза из России в Казахстан 15 экзотических животных, виды которых находятся под угрозой исчезновения. Возбуждено уголовное дело. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службах данных ведомств.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю Амурские тигры являются особо ценными животными

Задержание нескольких автомобилей КамАЗ, в которых перевозили: пуму североамериканскую, льва африканского, амурских тигров, канадских волков, приматов, медведей гималайских, медведя бурого произошло в автомобильном пункте пропуска «Веселоярск».

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю Медведь

"Животные находились в транспортировочных клетках. Документы, подтверждающие разрешение на вывоз за пределы РФ указанных животных, у данного лица отсутствовали, в связи с чем, животные были изъяты в ходе производства доследственной проверки», — пояснили таможенники.

По их словам, перемещаемые животные являются стратегически важными ресурсами фауны, виды которых включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находятся под угрозой исчезновения.

«Кроме того, амурские тигры (являются особо ценными животными), лев африканский, медведь гималайский, или белогрудый и медведь бурый занесены в Красную книгу Российской Федерации, и являются особо охраняемыми животными. Для того чтобы вывезти вышеперечисленных животных с территории РФ требуется специальное разрешение», — заявили в таможне.

Известно, что Алтайской таможней приняты меры по обеспечению сохранности животных и созданию надлежащих условий их содержания.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю Животные в клетках

Напомним, 2018 году из России трижды пытались вывезти животных, находящихся под угрозой исчезновения.

«Так, на основании материалов пограничного управления Алтайской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, в результате которого Кулундинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина России и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца условно, с испытательным сроком 1 год», — пояснили в Пограничном управлении ФСБ России по Алтайскому краю.