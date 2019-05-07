Киев, 7 мая, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины на сегодняшний день, 7 мая, уже зарегистрировано три проекта постановлений о инаугурации Владимира Зеленского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Первый законопроект внес внефрационный народный депутат Сергей Мищенко, который своим проектом постановления предлагает провести инаугурацию новоизбранного президента 19 мая. Автором второй инициативы является «тяжеловес» украинской политики, внефракционный депутат Виктор Балога, который также предлагает также дату 19 мая для инаугурации. Сегодня парламентом получен аналогичный документ от внефракционного народного депутата Виталия Куприя. Какую дату предлагает этот депутат, пока неизвестно, текст документа еще не появился в открытом доступе.

Виктор Балога, который ранее возглавлял администрацию президента Украины Виктора Ющенко, заявил, что внесенный им проект — это не просьба команды Зеленского.

«Я реально с ним не знаком и ни с кем из его штаба ни о чем не говорил. Это моя личная инициатива», — пояснил депутат.

Балога подчеркнул, что его мотивация «очень простая» — если новая команда хочет как можно раньше приступить к работе, то в этом нет ничего плохого.

«Даже если Зеленский хочет это сделать, чтобы иметь время на роспуск парламента, то лично я этого не боюсь. Вообще, никто из политиков не должен бояться выборов. Если мы как депутаты работали хорошо — народ изберет нас снова. А если мы пришли в Раду, чтобы переодеться в дорогой костюм и купить крутую машину, значит, в следующем созыве будут другие люди», — подчеркнул экс-глава администрации, добавив, что лишняя неделя при власти не спасет ни Порошенко, ни ключевых представителей его команды.

ИА REGNUM напоминает, что на дате 19 мая настаивает сам Зеленский, а вот Верховная рада настроена затягивать инаугурацию как можно дольше, чтобы у новоизбранного президента не было возможности после вступления в должность объявить о роспуске этого состава парламента. На сегодня известно, что Рада назначит дату инаугурации не раньше 14 мая — именно в этот день, согласно рабочему графику, начинается следующая пленарная неделя. Соответственно, технически подготовить мероприятие до 19 мая вряд ли возможно.