Санкт-Петербург, 7 мая, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Легендарная группа KISS выступит в Санкт-Петербурге 11 июня 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе медиакомпании PMI.

Raph_PH Kiss

Концерт пройдет в Ледовом Дворце. Стоит отметить, что KISS отыграет его в рамках своего последнего тура, после которого музыканты закончат свою карьеру. Самые преданные поклонники группы смогут приобрести пакеты KISS VIP Meet & Greet Package, которые позволят им встретиться с музыкантами, получить автограф и памятный подарок.

Напомним, группа KISS была основана в Нью-Йорке в 1973 году музыкантами Джином Симмонсом (настоящее имя — Хаим Виц) и Полом Стэнли. За свою более чем 40-летнюю историю группа играла в жанрах глэм-рок, хард-рок, шок-рок, хеви-метал и глэм-метал.

19 сентября 2018 года музыканты объявили, что они завершают свою карьеру после тура One Last Kiss: End of the Road World Tour. Он стартовал 31 января 2018 года в Ванкувере (Канада).

Сейчас в состав группы входят Пол Стэнли (вокал, ритм-гитара), Джин Симмонс (вокал, бас-гитара), Эрик Сингер (ударные, бэк-вокал) и Томми Тайер (соло-гитара, бэк-вокал).