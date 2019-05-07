Калуга, 7 мая, 2019, 13:48 — ИА Регнум. В преддверии праздника Победы, 7 мая, в Калуге от правительства области традиционно стартовал автопробег по местам боевой славы. В 2019 году он посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Областном молодежном центре, участники автопробега посетят деревню Космачи Бабынинского района, где 10 октября 1941 года лётчики Красной армии совершили огненный таран. На месте гибели экипажа состоится возложение цветов.

Фото Областного молодежного центра. Память геройского лётного экипажа участники автопробега почтили минутой молчания, состоялось возложение цветов.

В деревне Долина Юхновского района участники автопробега примут участие в церемонии перезахоронении останков погибших бойцов, обнаруженных поисковыми отрядами.

В традиционном автопробеге по местам боевой славы Калужской области принимают участие представители региональных военно-патриотических объединений и поисковых отрядов. Организаторами мероприятия выступили региональное министерство образования и науки, Областной молодежный центр и калужское региональное отделение ДОСААФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге и в её пригородах состоялась патриотическая экспедиция «Эстафета памяти». Традиционно мероприятие прошло в формате автомотопробега, в рамках которого жители города посетили места братских захоронений, где почтили память защитников Отечества, павших на Калужской земле в годы Великой Отечественной войны. В патриотической экспедиции приняли участие ветераны войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, представители общественных патриотических и ветеранских организаций, руководители муниципалитета, студенты и школьники. Экспедицию возглавил городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.