Калуга, 7 мая, 2019, 12:05 — ИА Регнум. В Калуге 6 мая состоялся торжественный приём в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и городской голова Дмитрий Разумовский. В адрес фронтовиков прозвучало много тёплых слов от руководителей города.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге состоялся прием в честь ветеранов войны

«Дорогие ветераны, я сердечно поздравляю вас с Днем Победы, спасибо вам за ваш великий подвиг, за Победу во имя мира, — обратился к фронтовикам и труженикам тыла Александр Иванов. — Мы чтим память ваших товарищей, не доживших до сегодняшнего дня. Мы благодарим также и тех, кто внёс огромный вклад в послевоенное восстановление страны, преодолел голод и разруху, восстановил наш город. Символично, что наша сегодняшняя встреча проходит в день Георгия Победоносца. Я вас так же поздравляю, потому что вы — настоящие победители!».

На торжественном приёме также присутствовала участница освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков Полина Сергеевна Королева. В 1941 году она служила медсестрой в составе 50-й армии. Сейчас участница Великой Отечественной войны живет в деревне Устиновка. Молодому поколению Полина Сергеевна пожелала мирного неба над головой.

Для ветеранов творческими коллективами города был подготовлен праздничный концерт.