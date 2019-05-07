Санкт-Петербург, 7 мая, 2019, 13:29 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга сегодня, 7 мая, состоялась генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция военного парада в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители под дождем

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд кортежа

Как отмечает ИА REGNUM, в отличие от предыдущих тренировок, проходивших в вечернее время, генеральная репетиция прошла точно в те же часы и минуты, на которые назначен сам парад в День Победы.

«В репетиции приняли участие более 4,5 тыс. офицеров и солдат Западного военного округа, курсантов военных вузов, военнослужащих силовых ведомств, а также суворовцев, нахимовцев, кадет и юнармейцев», — сообщили в пресс-службе округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция военного парада в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время генеральной репетиции

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция военного парада в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Нахимовского училища

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время генеральной репетиции

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время генеральной репетиции

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время генеральной репетиции

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Университета войск Национальной гвардии на генеральной репетиции

После прохождения пешей колонны на Дворцовую площадь выехал легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34−85, он открыл марш колонны бронированной техники, артиллерийского и ракетного вооружения ЗВО. Общая численность военной техники, подготовленной к параду, составила 116 единиц.

Дарья Драй ИА REGNUM Курсантки Военного университета на генеральной репетиции военного парада в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время генеральной репетиции

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 и Автомобили УАЗ-Патриот

По главной площади Санкт-Петербурга прошли бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, артиллерийские установки различного калибра, реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитно-ракетные комплексы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и другие образцы российского оружия.

Дарья Драй ИА REGNUM Бронетранспортеры БТР-82А

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция военного парада в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM После Генеральной репетиции

Руководил генеральной репетицией парада командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд кортежа

Парад в честь Дня Победы состоится в Петербурге 9 мая, в 10:00 мск.