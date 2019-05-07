Екатеринбург, 7 мая, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Екатеринбургский митинг в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне запомнился призывами не забывать о подвиге советских бойцов, невзирая на внешнее давление. Памятное мероприятие прошло на площади Обороны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Митинг в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Митинг в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Выступавшие отдельно отмечали, что существует негативный тренд на забвение Великой Отечественной.

«В мире появилось очень много людей, которые хотят забыть эту войну. А о ней нужно помнить всегда», — сказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Митинг в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Планируется, что в каждый юбилей Победы в Екатеринбурге будет появляться новый знаковый мемориал, сказал градоначальник после митинга корреспонденту ИА REGNUM.

«В каждом сквере должен быть памятник и мемориал, чтобы взрослый человек, проходя с ребёнком, мог об этом рассказать», — считает глава города.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Митинг в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На митинге возложили цветы великим героям, отстоявшим Родину от фашистских оккупантов. На площади присутствовали ветераны, ковавшие Победу в тылу и на фронте. Героев войны и труженников тыла сопровождали молодые юноши и девушки.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM

Напомним, в 2019 году отмечается 79-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году Екатеринбург ожидает возвращение народного памятника, который был подарен городу за военный и трудовой вклад в годы войны, — Краснознамённой группы с Орденом Ленина. Правда, памятник обещают вернуть не к годовщине Победы, а ближе к концу года.