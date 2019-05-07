Как Сталина «превратили» в Гитлера и кто намерен убить Байкал: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 мая, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Посол США на Украине покидает пост;
- Иосифа Сталина назвали пособником Гитлера;
- В «Аэрофлоте» допустили отказ от эксплуатации «Суперджета»;
- Завод по откачке байкальской воды намерены достроить;
- В Югре отравились студенты Сургутского университета.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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