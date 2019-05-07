Киев, 7 мая, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко «скорее убрал с глаз долой» командующего Операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенанта Сергея Наева, чтобы защитить его от ненужных вопросов. Об этом 7 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов полковник запаса вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Жданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Смена одного на другого — вообще непонятная смена за две недели до смены президента страны… Наева просто скорее убирают с глаз долой, чтобы меньше людей задавали ему вопросы. Этот человек координировал все что происходило, включая управление военно-гражданскими администрациями, перемещением грузов и товаров через линию разграничения», — рассказал Жданов.

Он считает, что спецкомиссия или национальное антикоррупционное бюро должны проверить работу генерала Наева по борьбе с контрабандой.

«Должно быть много вопросов особенно по организации пересечения грузов и товаров через линию разграничения. Здесь нужно будет назначить спецкомиссию или Национальному антикоррупционному бюро отдельно поработать по этим вопросам за тот год, когда Наев командовал Операцией Объединенных сил… Нужно проверить: организовывалась ли работа по борьбе с контрабандой, если организовывалась, то как? Если все хорошо, то нужно наградить генерала Наева за хорошую работу», — предложил Жданов.

Эксперт напомнил, что за год проведения ООС украинским силовикам удалось взять под контроль 24 км² «серой зоны» и разминировать большие участки территорий.

«Взятие под контроль 24 км² «серой зоны» можно считать достижением. Хотя, какой ценой мы взяли эти 24 км², сколько потерь мы понесли в результате ответных обстрелов… Что касается вопросов разминирования, это положительный момент. Но оно идет медленно и не такими темпами как хотелось бы», — подытожил Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая президент Порошенко отстранил генерал-лейтенанта Сергея Наева от командования ООС на Донбассе. Вместо него командование ООС возглавил генерал Александр Сирский. В штабе Зеленского положительно оценили смену командования ООС.