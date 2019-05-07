Иркутск, 7 мая, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Байкальской природоохранной прокуратуре удалось доказать факт незаконного предоставления земельного участка площадью 5000 квадратных метров в районе залива Мухор на Байкале. Как следует из официального сообщения надзорного ведомства, данный земельный участок находится в границах Прибайкальского национального парка и уникален тем, что на нем произрастают растения, занесенные в Красные книги Иркутской области и Российской Федерации: «Солоринелла звездчатая», «Геппия солориновидная», «Кладония Каневского», «Лобария легочная», «Паннария шерстистая», «Миелохроа золотистая», «Пунктелия Боррера», «Пунктелия токсодес», «Флавопунктелия желтеющая», «Пельтула корневая», «Буэллия изящная».

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Несмотря на это, органы местного самоуправления передали землю в безвозмездное пользование ТСН «Баруун-Хагун». Но решением Ольхонского районного суда исковые требования природоохранной прокуратуры об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения удовлетворены в полном объеме.

Комментируя данное известие, иркутский учёный Виталий Рябцев напомнил, что по разнообразию краснокнижных растений Прибайкальский национальный парк не имеет себе равных среди ООПТ Сибири.

«Но члены разнообразных ТСН, ДНТ, а также тысячи «землевладельцев-одиночек», делают все, для того, чтобы на берегах Байкала в пределах Прибайкальского нацпарка из растений оставались лишь крапива, подорожник, и прочие виды — спутники человека, а из животного мира — крысы, вороны с воробьями», — отметил Виталий Рябцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на Байкале в последние годы появились сотни гостиниц и турбаз, построенных под видом жилых домов, но добиться закрытия и сноса удаётся лишь в единичных случаях. Так, в апреле 2019 года Байкальская природоохранная прокуратура смогла через суд вернуть в собственность государства сакральные земли на Ольхоне — самом большом острове Байкала. Речь идёт о незаконно оформленном земельном участке площадью около 230 соток, который расположен на Сарайском пляже, вблизи скалы Шаманка.