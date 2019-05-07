Киев, 7 мая, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) и тем самым показал своё истинное отношение к законам Украины, заявил руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщило информационное агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Два дня назад, выступая, президент сказал о том, что он отстаивал верховенство права в течение пяти лет в должности. Одним из признаков верховенства права является то, что никто не может быть выше закона», — прокомментировал Горбатюк неявку Порошенко.

С ним не согласен генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его мнению, Порошенко не пришёл в прокуратуру из-за несогласованности графика.

«Я знаю позицию президента: он готов ещё раз повторить свои свидетельства в качестве свидетеля о событиях на майдане, в которых он принимал участие и которые ему известны… принимая во внимание статус главы государства, следователи должны были бы согласовать с ним график», — рассказал Луценко.

Он отметил, что Горбатюк год не вспоминал о протоколе, который должен был подписать Порошенко, подпись почему-то понадобилась ему только сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Горбатюк заявил, что в случае повторной неявки в прокуратуру Порошенко грозит штраф.

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