Вашингтон, 7 мая, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США Джо Байден в списке кандидатов на высший государственный пост ушел в значительный отрыв, сообщает The Hill 6 мая на основании опроса Hill-HarrisX .

Иван Шилов ИА REGNUM США

За Байдена отдали свои голоса 46% опрошенных, за независимого сенатора Берни Сандерса — 14%. На третьем месте Пит Баттигиг (8%), на четвертом — сенатор-демократ Элизабет Уоррен (7%).

До того как Байден объявил о намерении баллотироваться, лидером опросов был Сандерс, одного после того, как Байден в апреле сделал соответствующее объявление, его общественная поддержка растет, делая его очевидным фаворитом гонки.

Как сообщало ИА REGNUM, Байдена особенно не любит Дональд Трамп: президент часто критикует этого соперника, называет его «сонным Джо» и считает, что он в свои 73 года значительно моложе и энергичнее, чем Байден в его 76.